Segunda Vuelta: Virgilio Acuña y Alejandro Muñante protagonizan intenso debate

A pocos días de la segunda vuelta electoral, Virgilio Acuña y Alejandro Muñante protagonizaron un encendido debate sobre el futuro político del país. El intercambio estuvo marcado por acusaciones cruzadas sobre corrupción, democracia, terrorismo y sobre el voto decisivo de este domingo donde los peruanos tendrán que elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en un contexto de alta polarización política.

Durante el debate, Acuña defendió su respaldo a Roberto Sánchez y aseguró que su decisión responde a una posición política frente al fujimorismo. “Yo lo que queremos en Juntos por el Perú es recuperar el secuestro de nuestro Estado, de nuestra patria que desde el 2016 ha sido secuestrado”, sostuvo. Asimismo, afirmó que la segunda vuelta enfrenta dos modelos distintos de país y rechazó los cuestionamientos sobre sus alianzas políticas.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante justificó el respaldo de Renovación Popular a la candidatura de Keiko Fujimori y advirtió sobre los riesgos de un eventual gobierno encabezado por Roberto Sánchez. “O elegimos la democracia o simplemente nos vamos al barranco. Nos vamos a la ruina, a la miseria, al empobrecimiento, a la destrucción y al totalitarismo”, manifestó. Además, cuestionó la presencia de personajes vinculados al Movadef y a Antauro Humala dentro del entorno político de Sánchez.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se abordó la situación judicial de Pedro Castillo. Acuña reiteró su postura a favor de la liberación del exmandatario. “Otra de las coincidencias que yo tengo con Roberto Sánchez es la libertad de Pedro Castillo y la libertad de todos los presos políticos y los presos sociales”, declaró. Muñante respondió señalando que Castillo no es un preso político. “Pedro Castillo no es un preso político, es un preso común que ha cometido un golpe de Estado”, afirmó, recordando los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.

MOVADEF, TERRORISMO Y LA DISPUTA POR EL RELATO POLÍTICO

La discusión también se centró en el papel del Movadef dentro de la política peruana. Muñante sostuvo que existen vínculos entre integrantes de Juntos por el Perú y personas relacionadas con dicha organización. “No es una opinión que Juntos por el Perú lleva en estos momentos a gente como diputados y senadores que ha firmado los planillones de Movadef”, aseguró. Además, indicó que respaldar a Roberto Sánchez implica asumir la totalidad de sus alianzas políticas y sus principales respaldos electorales.

Finalmente, Acuña rechazó los señalamientos que relacionan a Juntos por el Perú con el terrorismo y pidió que los electores no se dejen influenciar por esas acusaciones. Sin embargo, la discusión volvió a escalar cuando se recordó el impacto de la violencia terrorista en el país y la existencia del Movadef. “Movadef existió y lo diseñó Abimael Guzmán y Roberto Sánchez es cómplice”, sostuvo Milagros Leiva, cerrando así uno de los intercambios más tensos de la campaña rumbo a la segunda vuelta electoral de este domingo.