Elecciones 2026: expertos afirman que el voto extranjero será clave para definir al próximo presidente del Perú

La ajustada disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantiene en expectativa al país. Con más del 95% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia entre ambos candidatos continúa siendo mínima, mientras especialistas advierten que las actas observadas y el voto extranjero podrían terminar inclinando la balanza en la segunda vuelta presidencial 2026.

Durante una entrevista televisiva, el representante de la Asociación Unión Naval, Andrés Salas Jaén, explicó que el avance del conteo electoral aún no refleja la totalidad de votos válidos debido a que existen cientos de actas pendientes de revisión en distintas regiones del país. Según detalló, en varios distritos electorales todavía no se alcanza el 100% de contabilización debido a observaciones detectadas durante el proceso de escrutinio.

El almirante destacó que regiones como Cusco aún registran una importante cantidad de actas por resolver. “Tenemos al momento 93.17% contabilizado y todavía están pendientes por revisar 225 actas que probablemente favorezcan al candidato Sánchez y 47 que han sido observadas”, señaló. Asimismo, indicó que en Lima existen màs de 900 actas que deberán ser revisadas por el Jurado Electoral Especial, mientras que en Loreto permanecen pendientes mas de 300 actas.

Uno de los puntos que más atención genera es el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Salas Jaén sostuvo que apenas se había procesado alrededor del 8% de las actas provenientes del exterior y remarcó que todavía faltan incorporarse más de 2,300 actas al conteo oficial. “Hemos estimado que la participación de los peruanos en el extranjero puede haber sido entre 350,000 a 370,000 peruanos y la tendencia también es favorable a la señora Fujimori en una proporción aproximada entre 65% y 35%”, afirmó.

Por su parte, la especialista en temas electorales Silvia Guevara aclaró diversos conceptos relacionados con las incidencias registradas durante el proceso. “No existen actas impugnadas, lo que existen son actas con votos impugnados, actas con solicitudes de nulidad y actas observadas”, precisó. La experta explicó que los votos impugnados corresponden a casos en los que los personeros de mesa cuestionan la validez de determinados sufragios y que posteriormente deben ser evaluados por las autoridades electorales competentes.

¿POR QUÉ ALGUNAS ACTAS SON OBSERVADAS Y QUÉ OCURRE CON LAS FIRMAS CUESTIONADAS?

Guevara detalló que las observaciones pueden originarse por errores materiales como inconsistencias en el conteo, problemas aritméticos, datos ilegibles o ausencia de firmas obligatorias. Respecto a los casos reportados sobre aparentes diferencias entre firmas de miembros de mesa en la primera y segunda vuelta, indicó que podrían existir diversas explicaciones. “Puede que sea ese caso, puede ser también que por el mismo cansancio de la firma no exista la coincidencia o puede darse también casos aislados que pueden ser materia de revisión”, manifestó.

En la parte final de su análisis, Salas Jaén reiteró su proyección electoral y aseguró que los datos recopilados por la plataforma Ojo de Cóndor apuntan a una ventaja para la candidata de Fuerza Popular. “Sin considerar las actas del extranjero y solamente considerando incluso las actas que habían sido observadas en el Perú, la señora Keiko Fujimori tenía una diferencia de 0.34 a su favor”, sostuvo. Mientras continúan llegando las actas del exterior y se resuelven las observaciones pendientes, el conteo oficial de la ONPE sigue concentrando la atención de millones de peruanos.