Román Cendoya: “Hasta que no se cuente el último voto no ha ganado nadie”

La disputa por la Presidencia del Perú continúa abierta. Con una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), especialistas y exautoridades coincidieron en que los votos pendientes del extranjero y las actas observadas podrían resultar determinantes para definir el resultado final de la segunda vuelta electoral.

El analista político Román Cendoya señaló que todavía no existe un ganador oficial y recordó que el proceso electoral solo concluirá cuando se contabilice la totalidad de los votos. “Hasta que no se cuente el último voto no ha ganado nadie”, afirmó. Según explicó, aún quedan por procesarse las actas observadas y los votos emitidos por los peruanos residentes en el exterior, donde existe una tendencia favorable a Keiko Fujimori.

Asimismo, Sendoya cuestionó las interpretaciones que surgieron tras los primeros resultados difundidos la noche electoral y sostuvo que generar expectativas prematuras puede distorsionar la percepción ciudadana sobre el proceso. “Solo será presidente el que gane las elecciones cuando la ONPE lo oficialice. No lo sabemos todavía”, remarcó al referirse al ajustado margen que separa a ambos candidatos.

Por su parte, el excanciller Javier González-Olaechea defendió la transparencia del voto en el extranjero y aseguró que el traslado de las actas cuenta con mecanismos de control y supervisión establecidos por la ley electoral. “La garantía es absoluta”, manifestó. Explicó que las actas provenientes de 73 países son trasladadas mediante procedimientos diplomáticos especiales y bajo la responsabilidad de funcionarios consulares.

ENCUENTRO ENTRE ANTAURO HUMALA Y MARTÍN BELAUNDE LOSSIO

En medio de este escenario electoral, también llamó la atención una reunión entre Antauro Humala y Martín Belaunde Lossio, exasesor y exoperador político vinculado al gobierno de Ollanta Humala. Consultado por el encuentro, Belaunde Lossio aseguró que ambos trabajan en una producción audiovisual. “Estamos haciendo un documental sobre el Andahuaylazo, sobre todo lo que ocurrió esa vez. Estamos contando la verdad”, declaró al ser abordado por la prensa.

Durante la misma intervención, Antauro Humala evitó brindar detalles sobre la naturaleza de la reunión, aunque sí opinó sobre el escenario político posterior a las elecciones. “Me parece excelente el balconazo que ha dado el nuevo presidente del Perú”, señaló en referencia a Roberto Sánchez. Además, adelantó que “se viene algo bastante interesante para el Perú. Creo que se puede venir una refundación republicana”, declaraciones que se producen mientras el país sigue atento al avance del conteo oficial de votos.