“Se tiene que respetar”: Integrante de JP se pronuncia sobre el resultado electoral

La incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial continúa marcando el escenario político peruano. Con miles de actas aún pendientes de revisión y el voto extranjero en proceso de contabilización, el debate se ha trasladado a las proyecciones electorales, los conteos rápidos y la expectativa sobre quién será finalmente proclamado presidente del Perú por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una entrevista con Milagros Leiva, César Guarniz, integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez y militante de País para Todos, defendió la validez de los estudios estadísticos realizados por Ipsos y Datum, pero cuestionó las interpretaciones que se han generado en torno a los resultados preliminares. Según indicó, la controversia surgió luego de que diversas lecturas intentaran proyectar escenarios futuros a partir del conteo rápido difundido tras la jornada electoral.

“Lo que estamos pidiendo en este momento es que se respete eso y que no haya cuestionamientos”, afirmó Guarniz al referirse al trabajo realizado por las empresas encargadas de elaborar los conteos rápidos. Sin embargo, reconoció que el resultado definitivo dependerá exclusivamente del avance del escrutinio oficial realizado por la ONPE.

Consultado sobre si Juntos por el Perú respetará el resultado final de las elecciones, Guarniz fue enfático. “Tenemos que esperar hasta el último voto en la ONPE y serán esos los resultados democráticamente los que se tengan que respetar”, señaló. Más adelante reiteró la posición que hasta el último “voto transparente se tiene que respetar”.

La discusión se produce en medio de una creciente tensión política tras las declaraciones de algunos dirigentes vinculados a Juntos por el Perú, quienes han expresado preocupación sobre un eventual cambio en la tendencia electoral. Como bien se conoce, las diferencias entre ambos candidatos siguen siendo mínimas, falta contabilizar votos provenientes del extranjero, además de resolver actas observadas e impugnadas.

CONTEO OFICIAL MANTIENE EN SUSPENSO EL RESULTADO PRESIDENCIAL

Mientras Keiko Fujimori ha optado por mantener una postura de prudencia a la espera de los resultados oficiales, Roberto Sánchez también ha moderado su discurso tras la celebración inicial registrada el domingo electoral. El ajustado margen entre ambos candidatos mantiene al país pendiente de cada actualización publicada por la ONPE y de la revisión de las actas pendientes.

¿TOMA DE LIMA?

En otro momento, Guarniz rechazó que existan llamados oficiales a una “Toma de Lima” o a una “Marcha de los Cuatro Suyos” desde su organización política y pidió evitar interpretaciones que incrementen la incertidumbre. “No va a haber toma de Lima. Nadie ha dicho eso”, sostuvo.