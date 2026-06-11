Adriana Tudela llama a esperar el conteo final de ONPE, pero ve probable victoria de Keiko

El ausentismo electoral se convirtió en uno de los factores más relevantes de la segunda vuelta presidencial. Según los datos difundidos durante la jornada de conteo, más de 6,6 millones de peruanos no acudieron a votar a nivel nacional, mientras que en el extranjero la participación apenas alcanzó el 41,07 % de los más de 1,19 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. Especialistas advirtieron que, en una elección tan ajustada, los votos que no llegaron a las urnas podrían terminar teniendo un peso significativo en el resultado final.

Las cifras muestran que el fenómeno no se limitó al exterior. En Lima también se registraron elevados niveles de inasistencia. De acuerdo con el análisis presentado durante el reportaje, Miraflores encabezó el ausentismo en la capital, seguido por distritos como San Borja, La Molina y San Isidro. Además, la segunda vuelta registró más de 1 millón 586 mil ausentes, superando en más de 12 mil personas el número reportado durante la primera vuelta electoral.

En el extranjero, donde históricamente existe una mayor inclinación hacia candidaturas consideradas de continuidad económica, los analistas proyectaban una ventaja para Keiko Fujimori. El ingeniero de Software, Luis Rivera, sostuvo que “tenemos una imagen opuesta en Perú y en el extranjero” y explicó que esperaba que Roberto Sánchez obtuviera una ligera ventaja dentro del territorio nacional, mientras que Fujimori lideraría ampliamente el voto de los peruanos residentes fuera del país.

Mientras continuaba el ingreso de actas y valijas electorales procedentes del extranjero, la ONPE reportó un nuevo cambio en la tendencia del conteo. Hasta el cierre de este informe, con el 98,208 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanzó el 50,001 % de los votos válidos y superó a Roberto Sánchez por apenas 466 votos. La diferencia se produjo cuando la candidata sumó 9.032.189 votos frente a los 9.031.723 obtenidos por su contendor. Sin embargo, todavía quedaban por revisar actas observadas, impugnadas y votos provenientes del exterior.

ADRIANA TUDELA PIDE CAUTELA Y CONSIDERA PROBABLE UNA VICTORIA DE KEIKO FUJIMORI

Durante el análisis de los resultados, la congresista Adriana Tudela llamó a esperar el cierre definitivo del escrutinio antes de proclamar un ganador. “Creo que estos resultados hay que tomarlos con calma, con cautela. Todavía falta contabilizar las actas que han sido observadas, impugnadas y falta terminar el conteo de los peruanos residentes en el extranjero”, señaló. No obstante, añadió que “es altamente probable que termine siendo Keiko Fujimori la ganadora de este proceso electoral”, debido a la ventaja que mantiene en los votos del extranjero y en varias de las actas pendientes de revisión.

La legisladora también se refirió a las advertencias de movilizaciones en caso de que el resultado no favorezca a determinados sectores políticos. “Probablemente ya lo han anunciado, empiecen a convocar movilizaciones en las calles. No va a haber calma, no va a haber paz”, afirmó. Asimismo, pidió respetar el resultado oficial del proceso electoral y sostuvo que “garantizar la democracia es aceptar el voto popular”, en medio de una de las elecciones más reñidas registradas en la historia reciente del país.