Nakazaki descarta indulto para Pedro Castillo y afirma que no existen razones para un beneficio humanitario

César Nakazaki se presentó en el programa Esta Noche, conducido por Milagros Leiva, donde abordó algunos de los principales casos políticos y judiciales del país. El abogado penalista se pronunció sobre el rechazo de un nuevo pedido de indulto para el expresidente Pedro Castillo y sobre la decisión del Tribunal Constitucional de dejar al voto el hábeas corpus presentado por Ollanta Humala, cuyo resultado podría impactar en el proceso que afronta el exmandatario.

“EL INDULTO ORDINARIO LO VEO MUY COMPLICADO” PARA PEDRO CASTILLO

En primer lugar, Nakazaki se refirió al reciente rechazo de un nuevo pedido de indulto presentado a favor del expresidente Pedro Castillo y consideró poco viable que pueda acceder a este beneficio. Según explicó, la Constitución establece límites específicos cuando se trata de actos que afectan el orden democrático.

“El indulto ordinario, un indulto político, es difícil que se le dé a quien la Constitución sanciona, porque la Constitución protege al presidente, pero dice: ‘Hay ciertas cosas por las cuales no te puedo proteger’. Una de ellas es cuando rompes el orden constitucional”, señaló.

Sobre un eventual indulto humanitario, indicó que tampoco existirían condiciones para su otorgamiento. “El indulto extraordinario tiene que ser por razones médicas y, hasta donde sabemos, no hay una razón médica suficiente”, manifestó. Además, sostuvo que la defensa de Castillo debería concentrarse en el proceso penal que enfrenta actualmente.

NAKAZAKI SOBRE JOSÉ DOMINGO PÉREZ: “MÁS BIEN ES UN POLÍTICO”

El abogado también comentó la reciente aparición pública del exfiscal José Domingo Pérez y cuestionó su desempeño dentro del Ministerio Público. A su juicio, la actividad política sería más cercana a sus capacidades que la función fiscal.

“Cuando lo vi hacer su discurso ante los mineros en Puno, es la primera vez que le veo una intervención tan lúcida. Más bien es un político, nunca debió ser fiscal definitivamente”, afirmó.

Asimismo, consideró que una eventual denuncia por difamación contra quienes cuestionan públicamente a Pérez tendría pocas posibilidades de prosperar. “La ley claramente señala que cuando hay interés público en lo que tú expresas, estás vacunado”, explicó al referirse a las opiniones vertidas durante el proceso electoral.

CASOS OLLANTA HUMALA Y PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Otro de los temas abordados fue la situación judicial de los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, cuyos procesos se encuentran actualmente bajo evaluación del Tribunal Constitucional.

Respecto a Ollanta, Nakazaki sostuvo que debe aplicarse el mismo criterio utilizado en otros procesos relacionados con presuntos aportes de campaña. “Si han determinado que en el caso de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio los aportes de campaña no constituyen lavado de activos, lo mismo tiene que aplicarse para el nacionalismo”, indicó.

En cuanto a PPK, cuestionó las acciones impulsadas contra su patrimonio y aseguró que las autoridades buscan mantener abierto un proceso pese a la falta de elementos incriminatorios. “Como el proceso penal se viene abajo porque no han encontrado ninguna prueba de culpabilidad, ahora lo quieren agarrar por extinción de dominio”, sostuvo.