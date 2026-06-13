Alfredo Torres rechaza acusaciones de fraude electoral y defiende conteo rápido de Ipsos

El presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, salió al frente de las críticas formuladas por sectores vinculados a Juntos por el Perú y defendió la validez de los resultados difundidos durante la segunda vuelta presidencial. En medio de los cuestionamientos al conteo rápido y las acusaciones de presuntas irregularidades electorales, el analista sostuvo que la encuestadora actuó con transparencia y que nunca proclamó a un ganador de la elección.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Torres explicó que tanto las encuestas previas como la boca de urna y el conteo rápido reflejaban un escenario de extrema paridad entre los candidatos. “Lo que hemos hecho nosotros tanto en las encuestas previas como el día domingo en la boca de urna y en el conteo rápido es mostrar lo que salía en el trabajo y sostener lo que estábamos viendo, que era un empate técnico”, afirmó.

El representante de Ipsos respondió además a las declaraciones de Roberto Sánchez, quien cuestionó públicamente su trabajo y aseguró que había cambiado de posición respecto a los resultados. Torres rechazó esa versión y sostuvo que mantuvo el mismo mensaje durante todo el proceso. “Yo todo el tiempo, todo el domingo y el lunes, hemos insistido en que esto era un empate técnico, un empate estadístico”, señaló.

Respecto a las críticas sobre la difusión de cifras en una elección tan ajustada, el especialista indicó que ocultar los resultados habría generado aún más sospechas. “Publicamos los números como salen y advertimos el riesgo. Podríamos haber sacado simplemente ‘empate’, pero la gente habría dicho que estábamos ocultando algo”, explicó al defender la metodología utilizada por la encuestadora.

Torres también se refirió a los pedidos de nulidad de mesas y a las denuncias de presunto fraude electoral impulsadas por algunos actores políticos. Según dijo, la segunda vuelta se desarrolló bajo una intensa vigilancia de personeros de ambas organizaciones políticas, lo que reducía la posibilidad de irregularidades sistemáticas. “La segunda vuelta ha sido impecable, no hay nada que objetar. Además, ha habido muchísimos personeros de ambos lados”, manifestó.

TORRES CUESTIONA LA NARRATIVA DE FRAUDE

Al analizar el escenario político posterior a los comicios, el presidente de Ipsos consideró que las denuncias sobre fraude responden más a una estrategia política que a evidencias concretas. “Yo creo que ellos saben que no es así, pero quieren continuar con esta narrativa para que su electorado sienta que han sido víctimas y que les han robado la elección”, declaró.

Finalmente, Torres aseguró que los resultados oficiales terminarán confirmando una elección extremadamente ajustada. “De todas maneras, el que gane va a ganar por una nariz”, afirmó al sostener que la diferencia final entre los candidatos se mantendría dentro de los márgenes que ya anticipaban los estudios estadísticos difundidos durante la jornada electoral.