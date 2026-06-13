Raúl Diez Canseco pide respetar el resultado oficial de la ONPE: "El Perú ya eligió"

El exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco se pronunció sobre los cuestionamientos formulados por Juntos por el Perú al proceso electoral y pidió respetar el conteo oficial de votos. En medio de la controversia por los pedidos de nulidad de actas y las denuncias de presuntas irregularidades, sostuvo que el país debe esperar los resultados definitivos de los organismos electorales y evitar mensajes que puedan generar confrontación social.

Durante una entrevista en el programa "Esta Noche", Diez Canseco recordó que tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú desplegaron miles de personeros en todo el país para supervisar la jornada electoral. “Lo primero que hay que recordarle al señor Sánchez es que él mismo declaró que tenía más de 65.000 personeros y Fuerza Popular siempre dijo que estaba cubriendo casi el 100%”, señaló al referirse a los cuestionamientos planteados por la agrupación política.

El exvicepresidente también cuestionó que se busque desconocer resultados de mesas cuyos documentos fueron suscritos por representantes de la propia organización política. “Esas actas que él hoy quiere impugnar están firmadas casi todas por sus propios personeros, es decir, está desconociendo lo que su propia gente ha hecho ahí”, manifestó.

Asimismo, rechazó las versiones sobre un supuesto fraude electoral y recordó que las diferencias registradas en los conteos rápidos estaban dentro de los márgenes de error estadísticos. “No hay manera de tener una aproximación del 100% de respuesta con una muestra tan pequeña. Había un margen de error mayor que la diferencia entre los dos candidatos”, indicó al referirse a las proyecciones difundidas tras la jornada electoral.

Diez Canseco sostuvo además que las denuncias sin sustento pueden afectar la estabilidad del país y llamó a la prudencia mientras concluye el proceso de revisión de actas observadas. “Hay que ser respetuosos de las elecciones. El Perú ya eligió. Hay que esperar que termine el conteo”, expresó.

DESTACA LABOR DE OBSERVADORES INTERNACIONALES Y ORGANISMOS ELECTORALES

El exvicepresidente también destacó la participación de observadores internacionales y defendió la transparencia del proceso electoral. “Nadie ha levantado la bandera durante el proceso de que ha habido algo irregular”, afirmó, al mencionar la labor de las misiones de observación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los organismos encargados de supervisar los comicios.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de promover actos de violencia o desconocer los resultados oficiales. “Aquellos que quieren crear caos en el país serán los responsables y serán juzgados”, declaró al exhortar a las fuerzas políticas a respetar la voluntad popular y permitir que las autoridades electorales culminen el proceso conforme a ley.