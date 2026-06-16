¿Qué pasará con Roberto Sánchez? Quedó fuera del Congreso y sin opciones de llegar a Palacio

El panorama político de Roberto Sánchez dio un giro inesperado tras conocerse los resultados finales de las elecciones. El candidato de Juntos por el Perú no solo quedó sin la banda presidencial, sino también sin un curul en el nuevo Congreso Bicameral, pese a haber alcanzado la segunda vuelta electoral y liderar una de las campañas más visibles del proceso.

Según los resultados oficiales, Sánchez obtuvo más de 9 millones de votos en la contienda presidencial; sin embargo, ese respaldo no se tradujo en representación parlamentaria propia. El también candidato a diputado por Lima Metropolitana consiguió apenas 15,541 votos preferenciales, cifra insuficiente para alcanzar uno de los escaños asignados a su agrupación política.

La única representante electa de Juntos por el Perú en esa circunscripción fue Gianinina Avendaño, quien logró 22,644 votos preferenciales y se quedó con el único curul disponible para el partido. Con ello, Roberto Sánchez se convirtió en el único candidato presidencial de esta elección que no logró asegurar un espacio en el Parlamento, quedando fuera de las futuras decisiones legislativas.

La situación se produce mientras Juntos por el Perú mantiene una ofensiva legal para cuestionar los resultados electorales. La agrupación presentó recursos relacionados con los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero y ha insistido en solicitar una revisión del proceso. En ese contexto, el vocero del partido, Ernesto Zunini, declaró: “Para nosotros en el Perú ha ganado Roberto Sánchez y necesitamos una explicación de por qué se cambian las reglas de juego y que se transparente lo que ha sucedido en el exterior”.

EL FUTURO POLÍTICO DE ROBERTO SÁNCHEZ QUEDA EN INCERTIDUMBRE

Mientras otras figuras presidenciales lograron asegurar presencia en el nuevo Congreso, el escenario para Sánchez es distinto. Rafael López Aliaga obtuvo 290,782 votos preferenciales y consiguió una curul, mientras que Alfonso López Chau alcanzó 234,004 votos y también logró ingresar al Legislativo.

La ausencia de Roberto Sánchez en el Congreso abre interrogantes sobre su futuro político y el liderazgo de Juntos por el Perú en la nueva etapa. Aunque analistas consideran que podría asumir algún rol dentro de la organización partidaria o como asesor de bancada, el exaspirante presidencial enfrentará un escenario marcado por la pérdida simultánea de la Presidencia y de una representación parlamentaria propia, en medio de las disputas por los resultados electorales.