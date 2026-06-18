Carlos Espá defiende a Rafael López Aliaga: “Está en su derecho de no asumir el Senado”

La decisión de Rafael López Aliaga de no juramentar como senador y evaluar una nueva candidatura en las próximas elecciones municipales sigue generando debate político. Esta vez, el excandidato Carlos Espá salió en defensa del exalcalde de Lima y aseguró que no existe ningún impedimento para que decline asumir el cargo obtenido en las urnas si considera que puede servir mejor al país desde otro espacio.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Espá rechazó las críticas de quienes consideran que la medida representa una falta de respeto hacia los electores. “Está en su derecho. Si no juramenta, no es senador. Tendrá que asumir el accesitario y luego será el pueblo quien decida si vuelve a respaldarlo o no”, sostuvo.

El excandidato presidencial también cuestionó a quienes se oponen a una eventual postulación de López Aliaga como teniente alcalde y afirmó que la decisión final debe recaer en los ciudadanos. “Que el pueblo decida. En democracia se gana o se pierde, pero no se puede impedir que una persona participe si cumple con las reglas”, manifestó.

En otro momento, Espá se refirió a la reciente derrota electoral de Roberto Sánchez y consideró que diversos factores influyeron en el resultado. Entre ellos mencionó la participación pública de José Domingo Pérez durante la campaña, asegurando que sus intervenciones perjudicaron a la candidatura de Juntos por el Perú. “Puso su tremendo granito de arena en la derrota de Roberto Sánchez”, afirmó.

PLANTEA CONDICIONES PARA UN EVENTUAL INDULTO A ALEJANDRO TOLEDO

El dirigente también abordó el pedido de indulto humanitario para el expresidente Alejandro Toledo formulado por Eliane Karp. Aunque reconoció que el exmandatario atraviesa problemas de salud, señaló que una medida de gracia debe cumplir determinadas condiciones. “Toledo no representa un peligro para la sociedad y está enfermo, pero no veo señales de arrepentimiento. Si quiere un indulto humanitario debe reconocer su responsabilidad y pedir perdón”, indicó.

Finalmente, Espá expresó preocupación por las movilizaciones anunciadas por sectores vinculados a la izquierda radical tras los resultados electorales y pidió a las autoridades reforzar las labores de inteligencia preventiva. Según señaló, el objetivo debe ser evitar actos de violencia y garantizar que el proceso de proclamación presidencial se desarrolle con normalidad y respeto al orden democrático.