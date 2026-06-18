Excongresista cuenta qué le dijo Pedro Castillo en prisión sobre el resultado electoral

La presencia del excongresista Carlos Torres Caro en la celebración anticipada de Roberto Sánchez tras la segunda vuelta electoral ha generado reacciones. Sin embargo, el abogado aseguró que asistió por una invitación colectiva y negó haber formado parte de una estrategia política del candidato de Juntos por el Perú (JP).

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Torres Caro explicó que acudió al local de campaña de Roberto Sánchez junto a otras figuras políticas luego de conocerse los resultados del conteo rápido. Según indicó, la reunión se produjo en un contexto donde históricamente las proyecciones de boca de urna y conteo rápido han anticipado correctamente al ganador de las elecciones. “Me invitaron a un evento colectivo donde participaron varios líderes políticos. Cuando salió el conteo rápido, todos comenzaron a celebrar”, señaló.

Pese a la ventaja que actualmente mantiene Keiko Fujimori en el conteo oficial, el abogado evitó dar por cerrada la contienda electoral. “Mientras la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones no proclamen resultados, no se puede decir que alguien ha perdido definitivamente”, sostuvo. En ese contexto, hizo un llamado tanto a Roberto Sánchez como a Keiko Fujimori para tender puentes y evitar una mayor polarización en el país.

LA REACCIÓN DE CASTILLO Y LA SITUACIÓN DE TOLEDO

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Torres Caro reveló que visitó recientemente a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Según relató, durante la conversación le comentó que todo apuntaba a una victoria de Keiko Fujimori, pero recibió una respuesta inesperada del expresidente. “Le dije que parecía que había ganado Keiko Fujimori y me respondió: ‘No, doctor, yo soy un hombre de fe’”, contó.

Torres Caro también confirmó que asumió la defensa legal de Alejandro Toledo en el proceso que busca que el expresidente continúe cumpliendo su condena en arresto domiciliario debido a su avanzada edad y delicado estado de salud. El abogado aseguró que visitó al exmandatario en Barbadillo y que, por primera vez, tuvo que reunirse con él en su habitación debido a su condición física. “Estaba en cama”, indicó.

El excongresista precisó que no está solicitando un indulto humanitario para Toledo, sino la aplicación de la normativa que permite que los mayores de 80 años cumplan sus condenas en sus domicilios. “No voy por el indulto. Voy por la ley que establece que las personas mayores de 80 años cumplan su pena en su domicilio”, afirmó. Asimismo, pidió al Poder Judicial acelerar la evaluación del recurso presentado por el expresidente.