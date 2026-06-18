Juntos por el Perú se pronuncia sobre impugnaciones electorales: “Buscamos que el Jurado se pronuncie”

A poco de conocerse los resultados oficiales la segunda vuelta electoral, el abogado de Juntos por el Perú (JP), Roy Mendoza, defendió las acciones legales impulsadas por su agrupación y afirmó que el objetivo no es desconocer el voto de los peruanos residentes en el extranjero, sino obtener una respuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las observaciones planteadas.

“Nosotros estamos buscando acceder a la justicia. Buscamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie respecto de los argumentos y las pruebas que estamos proporcionando”, sostuvo Mendoza durante una entrevista con Milagros Leiva, en la que insistió en que existen cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.

El representante legal de JP señaló que las observaciones están relacionadas con cambios efectuados por la ONPE en los lineamientos para el traslado y procesamiento del material electoral procedente del extranjero. Según explicó, dichas modificaciones se realizaron días antes de la votación y, a su juicio, alteraron aspectos relevantes del procedimiento. “Lo que estamos observando es cómo se desarrolló este procedimiento. No estamos menospreciando el voto de los peruanos que residen en el extranjero”, remarcó.

Durante la entrevista, Mendoza también respondió a las críticas que califican las impugnaciones como una reacción a la derrota electoral. El abogado sostuvo que las observaciones presentadas buscan preservar la transparencia del sistema y negó que se trate de una estrategia para desconocer los resultados. “Siempre hemos dicho que queremos optimizar el sistema electoral y que cualquier irregularidad debe ser evaluada por las autoridades competentes”, manifestó.

RECONOCERÁN LOS RESULTADOS SI CONCLUYE EL PROCESO ELECTORAL

Consultado sobre si Juntos por el Perú aceptará los resultados oficiales, Mendoza aseguró que la agrupación respetará la decisión de los organismos electorales una vez culminadas todas las etapas del proceso. “Se va a respetar la voluntad popular cuando concluya el proceso electoral y exista un pronunciamiento definitivo de las autoridades”, afirmó.

Respecto a la recaudación de fondos mediante la campaña denominada “Yape Solidario”, el abogado indicó que los recursos obtenidos fueron destinados al pago de tasas para la presentación de nulidades e impugnaciones electorales. Además, señaló que la información sobre los aportantes será puesta a disposición de los organismos fiscalizadores conforme a las exigencias de la normativa electoral vigente.