Jurado Especial rechaza candidatura de López Aliaga: Urresti se pronuncia

Ante la negativa del Jurado Electoral Especial sobre la candidatura de Rafael López Aliaga para postular como teniente alcalde, situación que ha generado polémica y rechazo por parte del ex candidato presidencial.

Frente a este escenario, en una entrevista con Milagros Leiva, Daniel Urresti lamentó la decisión que impide la postulación de López Aliaga, señalando que se trata de un candidato que podría dar pelea en la disputa por el cargo municipal.

Además, Urresti rechazó las medidas tomadas en su contra, indicando que se encuentra en un proceso legal para limpiar su imagen. Asimismo, aseguró sentirse preparado para ocupar el sillón municipal de Lima Metropolitana.

JEE RECHAZÓ CANDIDATURA DE LÓPEZ ALIAGA

Ante el comunicado emitido por el Jurado Especial Electoral (JEE) sobre la negativa a la postulación de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde, luego de haber sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador, se determinó que incumplía con los requisitos de elegibilidad establecidos.

Tras esta decisión, Daniel Urresti lamentó la imposibilidad de su postulación, señalando que López Aliaga representa a un gran contendiente dentro de la actual carrera electoral. “Yo pienso que todos los que desean postular deberían permitirselo, pero si no se le permite sería una pena, porque tendríamos un contrincante menos y yo creo que asi no se deberían dar las cosas”, indicó.

EXPLICÓ SU SITUACIÓN

Por otro lado, también indicó que se encuentra en un proceso legal con el objetivo de limpiar su nombre, cuestionando la forma en la que fue llevado su caso, situación que posteriormente terminó llevándolo a prisión. “Yo he presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido donde solicito, un nuevo juicio porque la libertad que me ha dado el Tribunal Constitucional no es suficiente porque ha enlodado mi nombre y mi honor”, agregó.