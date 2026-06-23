Polémica por viaje de Balcázar al Vaticano: crecen críticas y cuestionamientos

Tras el viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano con el objetivo de reunirse con el Papa León XIV y coordinar su próxima visita al país en el mes de noviembre, se ha desatado una serie de polémicas y cuestionamientos.

Al jefe de Estado se le critica haber llevado una numerosa comitiva durante esta visita oficial, en la que destaca la presencia de familiares, entre ellas sus hijas. Asimismo, se ha cuestionado el monto destinado para este viaje, que ascendería a 217 mil soles.

VIAJÓ JUNTO A SUS FAMILIARES

El viaje, que tuvo un costo aproximado de 217 mil soles para concretar la reunión del presidente con el santo padre, no solo generó críticas por el elevado presupuesto, sino también porque se revelaron imágenes en las que aparecen familiares que no tendrían relación directa con las coordinaciones oficiales que motivaron la visita.

Además, también se confirmó la presencia de la primera dama, Blanca Quiroz, quien fue vista por primera vez participando en actividades presidenciales.

LLEVO A PERSONAL NO CAPACITADO

Por otro lado, también se le cuestiona el haber llevado personal que no estaría capacitado para la protección y resguardo de dignatarios, entre ellos Sarita Bravo Solsol y Manuel Vásquez, quienes habrían sido incluidos en el viaje como parte de la seguridad personal sin haber recibido la formación necesaria para dicha función.