Expertos aseguran que no hay forma de revertir la proclamación de Keiko Fujimori

El debate político y jurídico en torno al proceso electoral en el Perú volvió a encenderse tras las declaraciones del excongresista Roberto Sánchez, quien afirmó que no reconoce el triunfo de Keiko Fujimori y un eventual gobierno de la lideresa de Fuerza Popular.

En una entrevista con Milagros Leiva, los abogados constitucionalistas Víctor García Toma y José Tello analizaron el escenario legal, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya declaró improcedentes diversas tachas vinculadas a intentos de anular votos de peruanos en el extranjero.

Para García Toma, exministro y exintegrante del Tribunal Constitucional, no existe sustento jurídico en los intentos de impugnación. Además, sostuvo que se estaría intentando generar un clima de desconfianza institucional.

“No se puede presentar un recurso impugnatorio si no se ha presentado una tasa y fuera de plazo”, precisó, al explicar los límites legales de los recursos ante el sistema electoral. Asimismo, calificó la situación como “una payasada”, en referencia a los intentos de desconocer el resultado.

AMPAROS Y LÍMITES DEL RECURSO LEGAL

En tanto, el abogado José Tello fue consultado sobre la posibilidad de revertir la elección. Su respuesta fue categórica: “No, para nada”, subrayando que el cronograma electoral continúa su curso y que la proclamación se realizará en los próximos días con el conteo al 100%.

Tello explicó además que los recursos judiciales posteriores no interfieren con la etapa principal del proceso. “Eso se ve por separado”, señaló al referirse a la vía constitucional, precisando que la eventual discusión legal posterior no detiene la proclamación ni la entrega de credenciales.