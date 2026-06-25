Aníbal Quiroga y Juan Sheput responden a las acusaciones de Roberto Sánchez

El escenario político continua generando debates tras las declaraciones del congresista y excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien pasó de denunciar un supuesto fraude electoral y cuestionar los resultados, a matizar y corregir sus propias afirmaciones en cuestión de horas, generando un nuevo foco de controversia en el debate público sobre la legitimidad del proceso electoral y la transición de gobierno.

“Nosotros no estamos invocando el fraude en la mesa. Creen, creemos nosotros que allí deviene un fraude en desarrollo. Nosotros no estamos invocando el fraude en la mesa”, señaló Sánchez, intentando precisar su postura tras las declaraciones iniciales que lo vinculaban a una denuncia más frontal. Sin embargo, las contradicciones se profundizaron cuando afirmó: “Nosotros creemos que tenemos la razón, Lucas, pero jamás vamos a sostener ni avalar la violencia. El terrorismo, la corrupción”, mientras en otro momento negó haber acusado directamente manipulación electoral.

En paralelo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que las acciones legales impulsadas para frenar la proclamación de resultados carecen de viabilidad jurídica. Señaló que el habeas corpus y las medidas cautelares planteadas no corresponden al ámbito electoral y que el proceso ya cuenta con instancias definidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Por su parte, el analista político Juan Sheput sostuvo que existe una estrategia para el retraso del proceso electoral mediante recursos legales y presión política.

En este contexto, también se cuestiona la coherencia política del propio Sánchez, recordándose que votó en contra de la ley de recuento de votos en el pleno del Congreso el 2 de abril de 2025, pese a que hoy exige mecanismos similares. A ello se suma el respaldo de sectores como Antauro Humala y el Fenatep, mientras otros aliados políticos han comenzado a deslindarse públicamente de su posición, elevando la presión sobre su liderazgo dentro de su bloque político.

ALCALDES BUSCAN “REREELECCIÓN INDIRECTA” ENTRE REGIDURÍAS, TENENCIAS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Mientras tanto, en el ámbito municipal, se abre otro frente de controversia: la estrategia de varios alcaldes de intentar mantenerse en el poder a través de candidaturas como tenientes alcaldes o primeros regidores, pese a la prohibición de reelección inmediata establecida por ley. El fenómeno ha sido visibilizado en medio de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde del municipio de Lima.

En distritos como el Rímac, el actual alcalde Néstor de la Rosa impulsa la candidatura de su hijo a la alcaldía, mientras él postula como teniente alcalde. En El Agustino, Richard Soria Fuertes sigue una estrategia similar con su padre como candidato principal. En Ceneguilla, Emilio Chávez postula a teniente alcalde mientras su esposa busca la alcaldía, y en Ate, el conocido “alcalde streamer” Franco Vidal participa como regidor número uno, mientras su padre encabeza la lista.

En San Juan de Lurigancho, el actual alcalde Jesús Maldonado postula como teniente alcalde mientras su sobrino, de apenas 23 años, encabeza la candidatura principal, configurando un esquema que se repite en distintas jurisdicciones del país. Además, algunos burgomaestres incluso cambian de distrito para intentar mantener influencia política en nuevas gestiones municipales.

El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que la ley prohíbe la reelección inmediata y que no puede ser burlada mediante figuras indirectas, mientras que Juan Sheput señaló que el problema de fondo es la falta de alternancia y el diseño del sistema electoral municipal, lo que termina generando vacíos que los actores políticos intentan aprovechar.