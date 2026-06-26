Alejandro Salas: “Cuando el JNE se pronuncie, Roberto Sánchez debe estrecharle la mano a Keiko”

El exministro Alejandro Salas se pronunció sobre la estrategia legal emprendida por Roberto Sánchez para cuestionar los resultados de la segunda vuelta electoral y aseguró que el líder de Juntos por el Perú está en su derecho de agotar todas las vías previstas por la ley. Sin embargo, sostuvo que, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente al ganador, deberá reconocer el resultado y priorizar el diálogo por la gobernabilidad del país.

Durante una entrevista en “Esta Noche”, Salas explicó que su participación en el equipo de Roberto Sánchez respondió a una invitación realizada tras la primera vuelta electoral y defendió el uso de los mecanismos de impugnación contemplados en la legislación. “De impugnar, de llevar los procesos legales, de presentar recursos, está en su derecho”, señaló al ser consultado sobre la estrategia seguida por el líder de Juntos por el Perú.

El exministro indicó que los recursos presentados forman parte del marco jurídico vigente y remarcó que será el JNE el encargado de poner fin a la controversia electoral. “Cuando el Jurado Nacional de Elecciones termine de resolver las impugnaciones y proclame un ganador, tocará, pues, en un país en democracia aceptar”, manifestó.

Asimismo, reveló que ha conversado con Roberto Sánchez sobre la necesidad de aceptar el resultado oficial una vez culminado el proceso. “Cuando el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie, y yo lo he conversado con Roberto Sánchez, se le tiene que dar el ejemplo a Keiko Fujimori que ella nunca tuvo”, afirmó. En esa misma línea añadió: “Que vaya y le estreche la mano y le diga: ‘Gobierna’”.

DESCARTA INTEGRARSE A UN EVENTUAL GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI

Salas también fue consultado sobre la posibilidad de incorporarse a un eventual gobierno encabezado por Keiko Fujimori. Descartó aceptar un cargo político, aunque aseguró que está dispuesto a brindar recomendaciones si estas benefician al país. “Quien a mí me pide un consejo, yo no voy a mirar ningún tipo de color político”, sostuvo.

Respecto al escenario político que se abre tras las elecciones, el exministro consideró indispensable que el oficialismo y la oposición mantengan canales de diálogo para evitar una nueva etapa de confrontación institucional. “Yo sí creo en la democracia, en el diálogo y en el entendimiento, no en la democracia confrontacional que hemos tenido durante estos últimos 10 años”, afirmó. Además, señaló que “el país necesita de diálogo” y planteó que, una vez proclamados los resultados, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deberían sostener una conversación en beneficio de la gobernabilidad.