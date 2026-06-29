¿Cuál será la posición de la izquierda frente a los resultados de la ONPE? Ronald Atencio responde

En entrevista con el programa “Esta Noche”, el abogado Ronald Atencio sostuvo que la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral no implica, a su juicio, que el país viva un escenario plenamente democrático. Durante su conversación con el periodista Martín del Pomar, afirmó que la candidata obtuvo un triunfo en términos numéricos, pero cuestionó la legitimidad democrática del proceso.

Atencio manifestó que el bloque de izquierda asumirá un rol de oposición frente al nuevo gobierno y adelantó que trabajará para construir consensos en el Congreso. En ese contexto, señaló que una de las prioridades será impulsar la derogación de las denominadas "leyes pro crimen", al considerar que estas favorecen la impunidad.

Asimismo, indicó que los sectores de izquierda permanecerán atentos y vigilantes a las acciones que emprenda la gestión de Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia de la República el próximo 28 de julio. Remarcó que ejercerán una labor de fiscalización permanente desde la oposición.

DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO

Finalmente, el abogado reconoció que uno de los principales desafíos del próximo gobierno será promover la reconciliación nacional en un contexto de marcada polarización política. En ese sentido, señaló que el país necesita recuperar el diálogo y reducir las divisiones para afrontar los problemas más urgentes.