Carlos Álvarez se pronuncia sobre resultados de la ONPE y envía mensaje a Keiko Fujimori

El excandidato presidencial Carlos Álvarez se pronunció luego de que la ONPE publicara los resultados al 100% de las actas contabilizadas, los cuales dan como ganadora de la segunda vuelta presidencial a Keiko Fujimori. En ese contexto, afirmó que tanto la derecha como la izquierda deben hacer una autocrítica por la situación política que atraviesa el país. “Así como la derecha tiene que pedir perdón, la izquierda radical también”, expresó.

Álvarez señaló que el principal desafío del próximo gobierno será enfrentar la violencia y la criminalidad, problemas que, a su juicio, se han agravado en los últimos años. Asimismo, indicó que el descontento de la población responde al abandono de sectores fundamentales como la educación y la salud, por lo que consideró indispensable trabajar en la reconciliación nacional.

El también actor manifestó que estaría dispuesto a colaborar con la futura administración si fuera convocado. "Si Keiko me convoca, trabajaremos juntos para combatir la delincuencia y el crimen organizado", afirmó. Además, propuso reunir a los excandidatos presidenciales para elaborar un “Plan Perú” que permita afrontar los principales retos del país de manera conjunta.

SOBRE ROBERTO SÁNCHEZ

Finalmente, Carlos Álvarez sostuvo que la virtual presidenta Keiko Fujimori deberá gobernar para todos los peruanos, dejando de lado las diferencias políticas y los odios. En esa línea, instó al excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a reconocer los resultados electorales y el voto de los peruanos residentes en el extranjero, destacando que su aporte es importante para la economía nacional.