Virgilio Acuña no acepta derrota de Roberto Sánchez ante Keiko Fujimori y cuestiona a la ONPE

Virgilio Acuña, líder de Perú Federal, abrió un nuevo frente de debate político tras tomar distancia de un mensaje atribuido a su agrupación en el que se felicitaba a Keiko Fujimori como presidenta electa y se expresaba respeto por la voluntad democrática. “El tweet que ha leído es de mi autoría. Ese es un invento del comando de prensa del Perú Federal, no es mío”, sostuvo.

Aunque la ONPE culminó el conteo de actas de la segunda vuelta y dio una estrecha ventaja a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez, Virgilio Acuña afirmó que, desde una mirada legal, no reconoce aún el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular. De acuerdo con el conteo oficial reportado por Reuters, Fujimori obtuvo 50.135% de votos frente al 49.865% de Sánchez, en una elección definida por menos de 50 mil votos.

En entrevista con Martin del Pomar en “Esta Noche”, el dirigente sostuvo que existen dos planos distintos: el resultado administrativo informado por los organismos electorales y la discusión legal sobre presuntas irregularidades.

“Del punto de vista legal, del punto de vista del derecho para nosotros como Virgilio Acuña y como Perú Federal no reconocemos el triunfo de Keiko Fujimori”, afirmó, al cuestionar los cambios en las condiciones del proceso electoral antes de la segunda vuelta. Según Acuña, el 29 de mayo se emitieron modificaciones que, a su criterio, alteraron el desarrollo de la votación del 7 de junio.

PLANTEA CAMBIOS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO

En otro momento, Acuña aprovechó para defender su propuesta de cambiar el sistema político y administrativo del país. “Nuestra propuesta es cambiar un sistema que no está funcionando”, señaló, al criticar el funcionamiento del poder electoral, el Poder Judicial y el modelo centralista. También planteó una gran reforma tributaria para que cada región pueda disfrutar de su riqueza y resolver sus propias necesidades.

El líder de Perú Federal puso como ejemplo el caso de alcaldes que deben viajar a Lima para reclamar obras de bajo presupuesto y sostuvo que el país necesita discutir con mayor seriedad un modelo que otorgue más autonomía a las regiones. Pese a ello, mantuvo su posición sobre el resultado electoral: “Yo reconoceré cuando terminen las elecciones, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dé la razón”, dijo.