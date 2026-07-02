César Combina advierte que Fenatep buscaría boicotear gobierno de Keiko Fujimori

El conteo final de la ONPE confirmó la victoria de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez, pero el escenario postelectoral sigue marcado por llamados a movilizaciones, cuestionamientos a la legitimidad del resultado y nuevas advertencias sobre posibles protestas en fechas clave.

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) anunció jornadas de lucha y un paro nacional contra la proclamación de Keiko Fujimori, luego de que la ONPE culminara el escrutinio de la segunda vuelta presidencial y ubicara a la lideresa de Fuerza Popular como virtual presidenta electa.

El comunicado atribuido al Fenatep no reconoce los resultados electorales y convoca acciones de protesta para este viernes 3 de julio, además de un paro nacional para el 27 y 28 de julio, fechas cercanas a la transmisión de mando. La convocatoria ocurre en medio de los reclamos impulsados por sectores vinculados a Juntos por el Perú y por el propio Roberto Sánchez, quien ha cuestionado el proceso por presuntas irregularidades en el voto en el exterior.

Fenatep tiene su origen en el sector magisterial impulsado por Pedro Castillo y que ha sido objeto de cuestionamientos por presuntos vínculos de algunos de sus dirigentes con el Movadef. Según investigaciones periodísticas, el Fenatep Perú fue fundada por Castillo y que miembros de su comité ejecutivo firmaron planillones del Movadef para su inscripción como organización política.

COMBINA CUESTIONA A ROBERTO SÁNCHEZ Y AL FENATEP

El excongresista César Combina cuestionó duramente al Fenatep y advirtió que sus eventuales movilizaciones no serían espontáneas, sino focalizadas y promovidas por grupos organizados. “Si tanto les duele y no quieren reconocer que Keiko Fujimori ganó las elecciones, renuncien al magisterio”, afirmó. También sostuvo que los sectores que buscan movilizarse pretenden “boicotear el inicio del gobierno” y generar un escenario de confrontación política antes de que Fujimori asuma la presidencia el 28 de julio.

Combina también vinculó estas posibles protestas con una estrategia regional de sectores de izquierda que, según dijo, buscan dificultar la gobernabilidad cuando triunfa una opción de derecha, centro derecha o no alineada con el socialismo. El exparlamentario señaló que el nuevo gobierno deberá convocar a la unidad, pero también contar con un gabinete dispuesto a recuperar el orden frente a bloqueos de carreteras, ataques a instituciones públicas o acciones violentas.

El debate también giró en torno al perfil del primer gabinete de Keiko Fujimori y a la forma en que deberá enfrentar sus primeras semanas de gestión. Combina indicó que, desde su mirada política, apostaría por un gobierno “abiertamente de derecha”, aunque remarcó que corresponde confiar en la decisión de la presidenta electa.

“Keiko Fujimori no ha ganado por el Jurado Nacional de Elecciones. No ha ganado por la ONPE, ha ganado por el pueblo peruano”, remarcó, al defender que el resultado electoral debe ser reconocido más allá de los cuestionamientos legales y políticos.