Humberto Abanto sostiene que Luis Galarreta podría ser clave en gabinete de Keiko Fujimori

El abogado penalista Humberto Abanto analizó el escenario político que afrontará Keiko Fujimori tras su llegada a la presidencia y advirtió que el próximo gobierno deberá prepararse para un inicio complejo, marcado por tensiones institucionales, protestas y grandes desafíos de seguridad.

En entrevista con el programa “Esta Noche”, Abanto sostuvo que la victoria de Fujimori no representa necesariamente un escenario cómodo ni de celebración, sino el inicio de una etapa de alta exigencia política. Según indicó, la próxima mandataria deberá entender que no contará con un periodo de calma frente a sus opositores. “No le van a dar respiro”, señaló al referirse al ambiente que enfrentará el nuevo gobierno.

Respecto al futuro gabinete ministerial, Abanto consideró que Keiko Fujimori hace bien en no anunciar todavía los nombres de sus posibles ministros, pues hacerlo antes de tiempo podría abrir espacio a campañas de desgaste contra los perfiles elegidos. En ese sentido, sostuvo que el cargo de primer ministro podría recaer en Luis Galarreta, a quien describió como una figura con experiencia política. “Yo creo que le corresponde a Luis Galarreta”, afirmó.

El abogado también comentó que Galarreta, al ser primer vicepresidente, no implicaría la pérdida de un voto en el Senado ni en Diputados, en un escenario parlamentario ajustado. Además, lo calificó como un político con capacidad de negociación. Para Abanto, el perfil del próximo premier será clave para ordenar el inicio del gobierno y enfrentar una etapa en la que la oposición podría intentar marcar la agenda desde las calles.

POSIBLES PROTESTAS EL 28 DE JULIO

Otro de los puntos centrales fue la posibilidad de movilizaciones contra el gobierno de Fujimori. Abanto advirtió que no se debe subestimar la capacidad organizativa de sectores como Fenatep y señaló que podrían buscar articular protestas hacia el 28 de julio. “No hay ningún tipo de espíritu democrático”, expresó al cuestionar posibles movilizaciones destinadas a desconocer el resultado electoral o presionar al nuevo gobierno desde el primer día.

En ese contexto, Abanto remarcó que el derecho a la protesta solo protege manifestaciones pacíficas y no actos violentos. Según explicó, quienes protestan con armas o recurren a la violencia no están amparados por el derecho de reunión. El abogado sostuvo que Keiko Fujimori deberá tener claro cuándo corresponde imponer la ley, abrir carreteras y evitar bloqueos o boicots que afecten al país. “La protesta es pacífica. El que protesta con armas y violentamente no está protegido por el derecho a la reunión”, indicó.

Finalmente, Abanto señaló que el nuevo gobierno también deberá enfrentar al crimen organizado, las extorsiones y posibles emergencias climáticas como el fenómeno de El Niño. “La mano firme de la democracia va a tener que imponerse”, afirmó. Para el abogado, Fujimori asumirá el poder en una situación difícil, con presiones políticas, sociales y de seguridad que pondrán a prueba la capacidad del próximo gobierno para sostener el orden y responder a las demandas ciudadanas.