Keiko Fujimori anuncia evaluación de todos los ministerios antes de asumir el poder

Keiko Fujimori inició una nueva etapa política tras su proclamación como presidenta electa y, apenas horas después del acto oficial, presentó la Oficina de la Presidenta Electa, desde donde anunció el inicio del proceso de transición de cara al próximo gobierno.

La mandataria electa buscó dar una señal de orden, planificación y rapidez en el inicio de su gestión, al afirmar que no esperará la entrega de credenciales para comenzar a trabajar. “Nos ponemos a disposición de los peruanos desde el día 1 y ese día es hoy”, señaló la futura mandataria del Perú.

Durante su pronunciamiento, Fujimori explicó que su equipo realizará una revisión detallada del Estado antes de la toma de mando. “Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, señaló. Además, indicó que también harán “un diagnóstico humano” con autoridades, emprendedores, empresarios, trabajadores y ciudadanos que quieran aportar al país.

La presidenta electa anunció que el diálogo se intensificará más allá de las diferencias políticas. “El diálogo se va a intensificar con autoridades regionales y locales, con emprendedores, empresarios, trabajadores y todos los que quieran aportar al Perú más allá de las banderas y colores políticos”, afirmó

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue la continuidad de las políticas que hayan dado resultados. “Perú no comienza cada 5 años. Por ello vamos a identificar todas las buenas prácticas, las iniciativas y los proyectos que han dado resultados para que puedan continuar, fortalecerse y llegar a más peruanos”, expresó. Luego agregó: “Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse sin importar quién lo inició. Ese será un principio de nuestro gobierno, construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado”.

ROMÁN CENDOYA CUESTIONA A ROBERTO SÁNCHEZ

Tras las declaraciones de Fujimori, el analista Román Cendoya se pronunció sobre la postura de Roberto Sánchez, quien ha cuestionado la legalidad de la proclamación y sostiene que existen recursos pendientes vinculados al voto en el extranjero. Cendoya rechazó esa posición y afirmó que Sánchez debe aceptar los resultados oficiales. “Cuando uno se presenta a una elección, no es un derecho humano ganar. Un derecho humano es participar. Y él ha perdido, ha participado y ha perdido”, sostuvo.

El experto también cuestionó la narrativa de ilegitimidad que, según dijo, intenta instalar Sánchez tras la proclamación. “Los votos los votan los peruanos, no los extranjeros”, señaló. Cendoya remarcó que Keiko Fujimori ganó la elección porque obtuvo más votos y sostuvo que la discusión ahora debe centrarse en el futuro del país y no en los reclamos de quienes perdieron.

Finalmente, Cendoya afirmó que Fujimori llega al poder con un mandato válido y con el reto de gobernar para todos los peruanos, incluso para quienes no votaron por ella. “El pueblo peruano ha votado mayoritariamente por el gobierno de Keiko Fujimori”, expresó. En esa línea, la propia Fujimori reconoció que recibe el triunfo con responsabilidad y con la obligación de escuchar a ambos lados de un país dividido.