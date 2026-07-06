Cecilia Chacón se pronuncia del gabinete de Keiko y del futuro del Congreso bicameral

La diputada electa de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, se pronunció sobre la etapa de transición del próximo gobierno de Keiko Fujimori, entre ellas, la decisión de mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva como una señal de estabilidad para el país.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Chacón calificó como una “buena noticia” que Julio Velarde haya aceptado continuar en el BCR por cinco años más, luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori. “Es una buena noticia para todos los peruanos que es tener la seguridad que Julio Velarde se quedará en el BCR”, señaló.

La parlamentaria electa sostuvo que la permanencia de Velarde ayudará a transmitir tranquilidad a los distintos sectores del país en el inicio del nuevo gobierno. “Creo que esto va a ayudar muchísimo a la estabilidad del país en estos momentos, a todos los sectores para que estén tranquilos, para que el Perú empiece a avanzar”, afirmó.

Consultada sobre los rumores que la ubican como posible ministra, Chacón descartó por ahora esa posibilidad y aseguró que su trabajo estará en el Congreso. “Yo lo dudo mucho. Yo creo que el trabajo de los congresistas está en el Congreso”, respondió. Además, recordó que fue elegida diputada por Lima y agradeció el respaldo recibido en las urnas. “Yo he sido elegida como diputada y espero poder servir al país y a todos los que confiaron en mí desde el Parlamento”, indicó.

Chacón también explicó el rol que tendrá en la junta preparatoria del nuevo Congreso bicameral. Según detalló, Miguel Torres presidirá la junta preparatoria del Senado por ser el senador más votado, mientras ella hará lo propio en la Cámara de Diputados. La legisladora señaló que el país deberá acostumbrarse a las nuevas reglas del Parlamento bicameral y a una dinámica política distinta entre diputados y senadores.

Sobre la posibilidad de que Miguel Torres presida el Congreso, Chacón dijo que espera que así sea, aunque recordó que toda decisión dependerá de los votos. “Yo espero que sí, pero como bien sabes, todo en política y en el Parlamento es a través de los votos”, sostuvo. Además, indicó que ya existen encuentros y conversaciones con representantes de diferentes grupos políticos para construir puentes y acuerdos en beneficio del país.

PRIORIDADES: SEGURIDAD, SALUD Y PRESENCIA DEL ESTADO

En otro momento, Chacón afirmó que la mayor preocupación de Fuerza Popular será atender las necesidades urgentes de los peruanos. “Hoy por hoy la mayor preocupación de Fuerza Popular es el país. Es empezar a trabajar desde el primer día en todas las necesidades de todos los peruanos”, señaló. Entre las prioridades mencionó la inseguridad ciudadana, el sistema de salud, la educación, la prevención frente al fenómeno de El Niño y una mayor presencia del Estado en el sur del país.

Finalmente, la diputada electa remarcó que el equipo de transición liderado por Marco Vinelli buscará hacer un diagnóstico de cómo se recibe el Estado. “Lo que quiere es justamente hacer un diagnóstico de cómo recibe el Estado, hacer una auditoría para poder decirle a todos los peruanos cómo encuentra el Estado”, afirmó. Para Chacón, esa línea de base permitirá conocer la situación real del aparato público y medir los avances del próximo gobierno de Keiko Fujimori.