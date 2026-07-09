Amado Enco rompe su silencio tras ser separado como procurador

Amado Enco cuestionó públicamente la decisión de la Procuraduría General del Estado de retirarlo del cargo de procurador público de la Contraloría General de la República. El abogado sostuvo que la medida, sustentada en una presunta pérdida de confianza, carece de base legal y representa una vulneración a las normas que regulan la permanencia de los procuradores públicos.

El exfuncionario explicó que obtuvo el cargo tras superar un concurso público realizado, por lo que, según indicó, cuenta con un periodo de cinco años establecido por ley. En ese sentido, afirmó que no puede ser removido bajo la figura de pérdida de confianza, ya que esta solo sería aplicable a funcionarios designados directamente y no a quienes accedieron mediante un proceso meritocrático.

Asimismo, Enco dirigió duras críticas contra la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, al señalar que su administración atraviesa una crisis de carácter técnico e institucional. Como parte de su respuesta, anunció que presentará una denuncia en su contra al considerar que su cese fue dispuesto al margen del marco legal vigente.

SEÑALÓ A CONGRESISTA

Finalmente, el exprocurador sostuvo que su salida respondería a intereses políticos y aseguró que existirían presiones de determinados sectores del Congreso para apartarlo del cargo. Incluso mencionó al congresista Raúl Doroteo y reiteró que recurrirá a todas las instancias legales con el objetivo de dejar sin efecto la decisión adoptada por la Procuraduría General del Estado.