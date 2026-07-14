Escolta presidencial fue captada tomando en discoteca durante gira oficial del presidente Balcázar

Seis agentes de Seguridad del Estado, encargados de proteger al presidente José María Balcázar durante una gira oficial por Chiclayo y Cajamarca, fueron captados en una discoteca mientras se encontraban en comisión de servicio, según un informe difundido por el programa “Esta Noche”, conducido por Milagros Leiva.

Los efectivos tenían como misión resguardar la vida del jefe de Estado, pero las imágenes los muestran en una noche de música, cerveza y whisky. De acuerdo con el reporte, la comitiva acompañó al mandatario entre el 26 y el 30 de junio, periodo por el cual recibieron viáticos financiados con recursos públicos.

El informe identificó entre los agentes al comandante Jepherson Miguel Paredes Torres, jefe de la escolta presidencial para esa comisión, además del mayor Jimy John Julca Oliva, el subbrigadier Edgar Calle Córdoba, el suboficial de primera Jhere Romario Phillipps Dávila, el suboficial de tercera Anthony Samudio Canales y el suboficial técnico de tercera Edson Ronald Caballero Mayta. En total, el Estado habría desembolsado más de 17 mil soles en viáticos para el grupo.

Especialistas consultados en el informe advirtieron que, durante una comisión de este tipo, los agentes permanecen en servicio de forma permanente y no pueden abandonar al dignatario sin autorización formal del comando. “No puede haber alguien que descuide y mucho menos que vaya a una discoteca descuidando su servicio”, se señaló durante el reportaje.

Consultado sobre el caso, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó el hecho como grave y pidió una investigación severa. “Realmente vergonzoso”, afirmó tras ver las imágenes. Además, sostuvo que, si se comprueba lo ocurrido, debería aplicarse la máxima sanción. “Si esto es como lo estamos viendo, es grave, es muy grave y tiene que haber la máxima sanción”, indicó.

RENZO REGGIARDO HABLA DE KEIKO, LÓPEZ ALIAGA Y EL TREN LIMA-CHOSICA

En otro momento, Reggiardo también se refirió a su reciente encuentro con la presidenta electa Keiko Fujimori, con quien dijo mantener una larga amistad familiar. El alcalde contó que el encuentro fue emotivo y que ambos recordaron el vínculo entre sus padres. “Me dijo que si nuestros padres estuvieran vivos estarían muy felices de vernos a los dos en los espacios en los que hoy nos encontramos”, relató.

Reggiardo saludó además la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de permitir la postulación de Rafael López Aliaga como regidor y evitó profundizar en temas electorales por su rol de alcalde. Sin embargo, reiteró que el sistema electoral debe ser reorganizado tras las irregularidades que, según dijo, se registraron en la primera vuelta. También invitó a los candidatos a la Municipalidad de Lima a recibir información sobre la actual gestión municipal.

Finalmente, el alcalde señaló que el proyecto del Tren Lima-Chosica podría avanzar pronto y afirmó que los trenes se encuentran en buenas condiciones. “El tren funciona en perfectas condiciones”, sostuvo. Además, reveló que estaría cerca de firmarse un convenio entre ProInversión y el operador de la ruta para dar paso a las siguientes acciones. En otro momento, Reggiardo negó favorecimientos en una licitación vinculada a publicidad exterior y afirmó que su gestión actúa con transparencia ante cualquier denuncia.