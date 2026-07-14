Congresistas advierten posible censura a José Balcázar si libera a Pedro Castillo

Los congresistas Edgar Málaga e Ilich López cuestionaron los intentos políticos por buscar la liberación de Pedro Castillo, luego del pronunciamiento de un grupo de trabajo vinculado a Naciones Unidas (ONU) sobre la detención del expresidente.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Málaga sostuvo que no existe duda sobre lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución temporal del Congreso en un mensaje a la nación. “Eso no hay ni que demostrarlo. Lo hemos visto todos los peruanos en televisión nacional, en vivo y en directo”, afirmó. El parlamentario remarcó que el documento citado por sectores de izquierda no corresponde a un fallo de la ONU, sino a una opinión de un grupo de trabajo.

Málaga también recordó que ese día el Congreso tenía previsto votar una tercera moción de vacancia contra Castillo, promovida por él mismo, en medio de graves cuestionamientos por corrupción y una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento. Según indicó, el expresidente es utilizado ahora como una bandera política por sectores que buscan recuperar protagonismo tras las elecciones. “Pedro Castillo es utilizado como una bandera, una insignia que se puede convertir en un espacio político”, señaló.

Por su parte, Ilich López sostuvo que el pronunciamiento internacional afecta la institucionalidad y soberanía del país, al desconocer el ordenamiento jurídico peruano y una sentencia ya emitida. “Esta opinión de este grupo de trabajo dentro de la Organización de Naciones Unidas colisiona, golpea a la institucionalidad y la soberanía que nosotros como país tenemos”, expresó. Para el congresista, la discusión sobre si hubo o no golpe de Estado busca relativizar una acción concreta realizada desde la Presidencia de la República.

Ambos parlamentarios también discreparon con las posturas que plantean buscar una salida política al caso Castillo como parte de una supuesta reconciliación nacional. Málaga señaló que no se debe ceder espacio a una izquierda que, según afirmó, no ha mostrado límites al defender al expresidente. López, en tanto, sostuvo que el país necesita escuchar a las regiones y conversar con las bases, pero sin premiar la impunidad. “Lo que le corresponde es asumir sus responsabilidades al señor Castillo”, remarcó.

ADVERTENCIA A BALCÁZAR POR EVENTUAL LIBERACIÓN DE CASTILLO

La entrevista también abordó la posibilidad de que el presidente José María Balcázar intente liberar a Pedro Castillo antes de dejar el cargo. Málaga consideró que una decisión de ese tipo sería una irresponsabilidad, pues el actual mandatario no asumiría las consecuencias políticas del acto. El congresista advirtió que no corresponde otorgar indulto ni gracia presidencial si no se cumplen los requisitos establecidos por ley.

Ilich López fue más directo y afirmó que, si Balcázar libera a Castillo, el Congreso debería actuar incluso si faltara poco para el cambio de mando. “Si hace eso contra el país, no debería terminar el cargo”, sostuvo. Málaga coincidió en que una eventual liberación de Castillo podría llevar a una posible censura desde el Parlamento a pocos días de entregar el cargo como presidente interino.