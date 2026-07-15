Carla García sobre Pedro Castillo: “Estoy convencida que Balcázar le va a dar el indulto”

Carla García se pronunció sobre la posibilidad de que el presidente José María Balcázar otorgue un indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo antes de dejar el cargo, en medio del debate político generado por los pedidos de sectores vinculados al castillismo.

Durante la entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”, García cuestionó que Jorge “Coco” Nieto haya planteado la necesidad de buscar una salida para el caso Castillo tras reunirse con Keiko Fujimori. La excandidata aprista sostuvo que esa posición podría responder a un cálculo político para captar el voto castillista de cara a las próximas elecciones regionales y municipales. “Quizás poniéndose del lado del sombrero, el señor Nieto piensa que el partido del Buen Gobierno puede conseguir algunas gobernaciones”, señaló.

García también afirmó que cree posible que Balcázar termine otorgando el beneficio a Castillo antes del cambio de mando. Incluso mencionó una fecha, el 23 de julio, uno de los últimos días laborales del actual gobierno. “Estoy convencida que Balcázar le va a dar el indulto”, sostuvo. Además, comentó que si el mandatario toma esa decisión podría desatar una nueva disputa política en el Congreso.

FIESTA DE LA ESCOLTA PRESIDENCIAL

En otro momento, la excandidata aprista también se refirió al informe sobre los gastos de la escolta presidencial durante los viajes oficiales de Balcázar. El reportaje señaló que, en cinco meses de mandato interino, se habrían destinado más de S/34, 800 en viáticos y pasajes para la seguridad del jefe de Estado. García criticó que parte de ese personal no cumpliría los requisitos para sus cargos y que varios integrantes serían cercanos al entorno geográfico del mandatario. “De Balcázar yo no espero nada”, expresó.

Sobre las imágenes de agentes de seguridad en una discoteca durante una gira oficial, García cuestionó que hayan abandonado sus responsabilidades mientras estaban de comisión. “Cuando un presidente viaja, las personas que viajan no viajan en primera, no tienen unos viáticos gigantes, no se van de juerga si es que están de guardia”, afirmó. Para García, el caso refleja un uso cuestionable de recursos públicos y una falta de autoridad en el entorno presidencial.

CARLA GARCÍA RESPONDE A VERÓNIKA MENDOZA TRAS SER ABSUELTA

Finalmente, Carla García se pronunció sobre la sentencia que la absolvió en segunda instancia del proceso por difamación que le interpuso Verónika Mendoza. García aseguró que la resolución protege su derecho a la libertad de expresión y sostuvo que la excandidata presidencial no acepta la crítica política. “La señora Mendoza miente. Ella está acostumbrada a dar, pero no le gusta recibir”, indicó.

García agradeció a su abogado Humberto Abanto y afirmó que el fallo sienta un precedente sobre el nivel de tolerancia que deben tener los políticos frente a la crítica pública. “Los políticos tenemos que tener mayor correa que los ciudadanos comunes”, señaló. La excandidata aprista sostuvo que no se está “legalizando el terruqueo”, como afirmó Mendoza, sino defendiendo la libertad de opinión frente al uso de procesos judiciales en disputas políticas.