Isaac Humala y su mensaje a la presidenta electa Keiko Fujimori

Isaac Humala se pronunció sobre la presidenta electa, Keiko Fujimori, y expresó su deseo de que no asuma la Presidencia de la República. En una entrevista con el programa Esta Noche de Milagros Leiva, sostuvo que no reconoce la legitimidad de su próximo gobierno y afirmó que la lideresa de Fuerza Popular "es una ciudadana japonesa", argumento con el que cuestionó su llegada al poder.

Durante la conversación, Humala también se refirió a la situación del expresidente Pedro Castillo. Señaló que el expresidente Pedro Castillo prometió en varias oportunidades indultar a Antauro Humala, pero aseguró que ello no se ha concretado. Asimismo, sostuvo que Castillo "está preso justificadamente" por haber intentado un golpe de Estado en diciembre de 2022, calificándolo como "un golpista".

El patriarca de la familia Humala también abordó la situación judicial de su hijo Ollanta Humala, quien permanece en prisión por el caso Odebrecht. Al respecto, afirmó que el exmandatario se encuentra "secuestrado" y reveló que no mantiene comunicación con él ni con su nuera, Nadine Heredia, quien actualmente permanece bajo asilo diplomático en Brasil.

SOBRE ALEJANDRO TOLEDO

Finalmente, Isaac Humala se pronunció sobre Antauro Humala y aseguró que la presidenta electa "es más violenta" que su hijo. Además, manifestó estar a favor de que el expresidente Alejandro Toledo reciba un indulto debido a su estado de salud, insistiendo en que dicha medida debería ser evaluada por el Gobierno debido a razones humanitarias.