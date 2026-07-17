García Belaunde rechaza indulto a Pedro Castillo: “No ha pedido perdón”

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó los pedidos para que el presidente José María Balcázar otorgue una gracia o indulto a Pedro Castillo antes de dejar el cargo, y sostuvo que no puede hablarse de perdón si el expresidente no ha reconocido responsabilidad por los hechos del 7 de diciembre.

En el programa “Esta Noche” García Belaunde recordó que Castillo intentó cerrar o intervenir los poderes del Estado, lo que generó el rechazo inmediato de distintas instituciones. “Tan fue golpe de Estado que los poderes del Estado salieron a protestar y a defenderse”, afirmó. Según el exparlamentario, la reacción del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo fue una prueba clara de la gravedad del mensaje presidencial.

El también dirigente político señaló que el indulto implica un perdón, por lo que cuestionó que se plantee una salida de ese tipo para Castillo. “¿Cómo vas a indultar a una persona? Porque el indulto es un perdón. ¿Cómo vas a perdonar a una persona que no ha pedido perdón por lo que ha hecho?”, expresó. Además, recordó que el exmandatario fue detenido cuando, según indicó, se dirigía hacia la embajada de México.

García Belaunde también se refirió a las declaraciones de Jorge “Coco” Nieto, quien planteó buscar caminos para liberar a Pedro Castillo en nombre de la reconciliación. El excongresista sostuvo que, si Nieto considera viable esa salida, debería impulsarla desde su bancada en el próximo Parlamento y no exigirle esa decisión a un gobierno que está por concluir. “Si el señor Nieto tiene su bancada, que lo plantee en el próximo Congreso”, señaló.

Sobre la conformación de la nueva Cámara de Diputados, García Belaunde advirtió que no se puede asumir que todos los legisladores votarán de forma disciplinada con sus bancadas, debido a que muchas agrupaciones fueron armadas rápidamente para participar en la elección. El exparlamentario remarcó que el voto para elegir la Mesa Directiva será secreto y que eso podría alterar cualquier cálculo político previo.

GARCÍA BELAUNDE PLANTEA RESPALDO INICIAL A FUERZA POPULAR

En cuanto a la presidencia del Congreso, García Belaunde sostuvo que Fuerza Popular debería recibir respaldo en el primer tramo del nuevo gobierno, siguiendo el precedente de 1990, cuando Acción Popular, el PPC y Libertad apoyaron a Cambio 90 pese a ser adversarios políticos. “A un gobierno nuevo, a un presidente nuevo, a un partido nuevo, hay que darle la posibilidad de que llegue al poder, se afiance, se establezca, eche raíces”, recordó.

Finalmente, el excongresista discrepó con la idea de que el equilibrio de poderes deba imponerse desde el primer día negándole a Fuerza Popular la conducción del Parlamento. Para García Belaunde, la gobernabilidad inicial es clave para que el nuevo gobierno pueda instalarse y empezar a trabajar. También advirtió que no existe certeza absoluta sobre la lealtad interna de las nuevas bancadas, por lo que la elección de las presidencias del Congreso sigue abierta.