Fernán Altuve analiza los primeros integrantes del gabinete de Keiko Fujimori

A pocas horas de la instalación del nuevo gobierno, los primeros nombres del gabinete de Keiko Fujimori ya generan debate político. El analista Fernán Altuve evaluó las designaciones de Luis Galarreta, Elmer Cuba y Carlos Espá, además de la controversia por la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Altuve consideró lógico que Galarreta, una persona de confianza de la presidenta electa, asuma la Presidencia del Consejo de Ministros. Sobre Elmer Cuba, destacó su perfil como economista reconocido, mientras que en el caso de Carlos Espá señaló que, aunque no proviene del cuerpo diplomático, sí cuenta con formación política y profesional. “Es un hombre preparado, es un hombre culto, es un profesional, es un abogado”, afirmó.

Respecto al eventual rol de Espá en la Cancillería, Altuve advirtió que uno de los retos será el caso de Betssy Chávez y el salvoconducto solicitado por México. El analista sostuvo que el Perú debe mantener una posición firme y no abrir un precedente que perjudique a la justicia. “Cuando un país toma una posición es por principio”, expresó.

Altuve también fue consultado por las críticas de la izquierda al gabinete que viene preparando Fujimori. En ese punto, pidió no adelantar cuestionamientos antes de conocer los resultados de los ministros designados. Según dijo, es legítimo evaluar perfiles, pero las críticas deben hacerse sobre hechos y no sobre especulaciones. “Hay que darles un tiempo para que por sus frutos los conozcamos”, señaló.

POLÉMICA EN EL SENADO

El analista también se refirió a la elección de la Mesa Directiva del Senado y a la polémica por los votos que algunos parlamentarios de izquierda habrían tenido que mostrar a sus bancadas. A diferencia de quienes calificaron el hecho como presión o chantaje, Altuve sostuvo que esa práctica forma parte de la disciplina partidaria. “Yo creo en la disciplina de partido”, indicó.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Altuve recordó que en el pasado también existieron mecanismos de presión interna dentro de los partidos y relató su experiencia como parlamentario. Según explicó, cuando un legislador no está de acuerdo con la línea de su bancada, puede tomar la decisión de renunciar.

Finalmente, el analista sostuvo que los partidos deben funcionar con disciplina, aunque reconoció que este punto genera debate. En ese sentido, aceptó discutir públicamente el tema con Aurelio Pastor, quien mantiene una posición distinta sobre la posibilidad de obligar a un parlamentario a mostrar su voto.