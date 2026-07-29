Luis Miguel Castilla y Enrique Castillo analizan el perfil del gabinete de Keiko Fujimori

El gabinete de Keiko Fujimori empieza a generar debate por el peso político de varios de sus integrantes y por las promesas anunciadas en el inicio de su gobierno. El exministro de Economía Luis Miguel Castilla y el analista político Enrique Castillo evaluaron los primeros nombres del equipo ministerial y los principales retos que enfrentará la nueva gestión.

Castilla sostuvo que, por ahora, corresponde darle el beneficio de la duda al gabinete. En el caso de Elmer Cuba, designado en el Ministerio de Economía, destacó su trayectoria y reconocimiento dentro del mundo económico. “Elmer Cuba es una persona con mucha trayectoria y credenciales en el mundo de los economistas”, afirmó.

El exministro explicó que un titular de cartera no necesariamente debe saberlo todo sobre su sector, pero sí tener capacidad política, manejo de gestión y un equipo técnico sólido. Según dijo, un ministro pasa gran parte del tiempo enfrentando presiones del Congreso, gobiernos regionales, alcaldes, empresarios y otros sectores. Por ello, consideró clave que Cuba se rodee de profesionales con experiencia en gestión pública.

Enrique Castillo, por su parte, coincidió en que hay carteras que requieren mayor perfil técnico y otras donde pesa más la gestión política. Sin embargo, advirtió que el liderazgo de un ministro no nace solo del nombramiento. “El liderazgo te lo da el conocimiento general y la capacidad de manejar conflictos. Eso te ayuda a tender puentes y generar diálogos”, señaló.

El analista también puso reparos sobre algunas designaciones, especialmente en el caso de Carlos Espá en Relaciones Exteriores. Aunque dijo tener un buen concepto de él como profesional y excandidato presidencial, recordó que sus declaraciones previas sobre China podrían generar tensiones diplomáticas. Castilla también remarcó que en diplomacia la prudencia es fundamental, más aún cuando China es el principal socio comercial del Perú.

RETOS ECONÓMICOS, GASTO PÚBLICO Y PROMESAS DEL NUEVO GOBIERNO

Castilla advirtió que el Ministerio de Economía tendrá que enfrentar una fuerte presión de gasto, especialmente por anuncios como el aumento del sueldo mínimo, el bono complementario, Pensión 65, obras de infraestructura, líneas del Metro y carreteras. “No va a ser fácil”, sostuvo al señalar que será clave conocer cómo se financiarán estas medidas.

Finalmente, ambos analistas coincidieron en que el gabinete deberá demostrar resultados en la cancha. Castilla resaltó que el país necesita estabilidad para aplicar políticas públicas, mientras Castillo advirtió que varios ministros deberán pasar del rol político o legislativo al de ejecutores. Además, señalaron que el desafío será convertir los anuncios en gestión concreta y evitar que las promesas queden solo en el discurso.