Augusto Álvarez Rodrich: “Todos los ministros de Keiko son mejores de los que pudo haber puesto Sánchez”

El analista político respaldó al gabinete encabezado por Luis Galarreta y consideró que es momento de darle el beneficio de la duda al nuevo equipo ministerial.

El analista político Augusto Álvarez Rodrich afirmó que el gabinete ministerial designado por la presidenta Keiko Fujimori es superior al que, a su juicio, habría conformado Roberto Sánchez. Durante una entrevista en el programa Esta Noche con Milagros Leiva, sostuvo que "todos los ministros de Keiko son mejores de los que pudo haber puesto Roberto Sánchez" y calificó al equipo encabezado por Luis Galarreta como "un gabinete bien puesto".

En otro momento, Álvarez Rodrich saludó la decisión del Tribunal Constitucional de anular el proceso penal por el presunto delito de lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala. El periodista consideró que tanto Humala como su esposa fueron víctimas de una persecución política y judicial, y cuestionó el accionar de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a quienes acusó de haber buscado protagonismo político y mediático.

Asimismo, se pronunció sobre la situación del diputado Julián Pérez, de Juntos por el Perú, quien permanece detenido tras ser denunciado por presuntamente agredir a su expareja. En ese contexto, sostuvo que las organizaciones políticas deben establecer filtros más rigurosos para seleccionar a sus candidatos y manifestó estar de acuerdo con aplicar una medida ejemplar como el desafuero en casos de esta naturaleza.

SOBRE EL VOTO DE CONFIANZA

Finalmente, el analista indicó que la obtención del voto de confianza para el gabinete de Luis Galarreta dependerá de la capacidad de diálogo del oficialismo con las distintas bancadas del Congreso. En particular, señaló que será importante la relación que el fujimorismo logre construir con los sectores de izquierda, especialmente con el congresista Jorge Nieto, para asegurar el respaldo parlamentario al nuevo Consejo de Ministros.