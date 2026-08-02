Ministro Sheput sobre posible gracia presidencial a Alejandro Toledo: “Todo se hará en el marco legal”

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre la posibilidad de que el expresidente Alejandro Toledo solicite una gracia presidencial a la presidenta Keiko Fujimori, luego de que se conocieran nuevas referencias sobre su estado de salud.

Sheput aclaró en "Sin Rodeos" que, el tema no ha sido discutido dentro del Ejecutivo y señaló que, por ahora, las prioridades de la mandataria están enfocadas en otros asuntos urgentes, como el fenómeno El Niño, la seguridad ciudadana y la situación en Junín. Sin embargo, remarcó que cualquier evaluación deberá hacerse respetando la ley.

“La presidenta en algún momento manifestó que todo se va a hacer de acuerdo a la ley”, señaló el ministro. En esa línea, sostuvo que un eventual pedido de gracia presidencial deberá ser tratado por los canales correspondientes y explicado ante la opinión pública por el Ministerio de Justicia.

Sheput también pidió que el caso sea despolitizado y evaluado en su real dimensión. Según indicó, los temas vinculados a expresidentes sentenciados o investigados deben abordarse con respeto a la independencia de poderes y sin convertir el debate en una confrontación mediática.

SALUD DE ALEJANDRO TOLEDO DETERIORADA

Respecto al estado de salud de Alejandro Toledo, el ministro afirmó que lo que ha visto personalmente coincide con los reportes sobre el deterioro físico del exmandatario. Además, mencionó la existencia de un informe del doctor Víctor García Toma sobre afectaciones en diversos órganos de su cuerpo.

“La justicia no debe deshumanizarse”, sostuvo Sheput, aunque precisó que eso no significa tomar decisiones fuera del marco legal. Para el ministro, cualquier medida relacionada con Toledo debe estudiarse con profundidad y sin generar falsas expectativas.

SHEPUT ANUNCIA PRÓXIMA DECISIÓN SOBRE PRESIDENCIA DE ESSALUD

Juan Sheput también se refirió a la situación de EsSalud y evitó polemizar con el actual titular de la institución, quien había señalado que solo obedecía a la presidenta de la República. El ministro aseguró que su prioridad son los pacientes y la recuperación de la calidad del servicio.

Consultado si José Recoba asumiría la jefatura de EsSalud, Sheput indicó que aún se encuentra en evaluación. “El doctor Recoba es una persona que tiene todos los méritos para ocupar un alto cargo, pero eso está en evaluación”, precisó.

El titular de Trabajo remarcó que la decisión será coordinada con el premier Luis Galarreta y luego presentada a la presidenta Keiko Fujimori. Además, advirtió que no buscan nombrar a una autoridad de paso, sino a alguien que pueda asumir con estabilidad.

Finalmente, Sheput recordó que en los últimos cinco años EsSalud tuvo 11 presidentes, una situación que, según dijo, refleja la inestabilidad de la institución. El ministro adelantó que en los próximos días podría definirse quién asumirá la conducción de EsSalud.