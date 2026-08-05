Kenji Fujimori habla de su relación con Keiko: “No estamos enemistados”

Kenji Fujimori reapareció públicamente en una faceta alejada de la política, durante una visita al mercado San José de Jesús María, donde fue abordado por las cámaras de “Esta Noche” mientras grababa contenido para su canal de YouTube. En el lugar, fue consultado por su relación con su hermana, la presidenta Keiko Fujimori, luego de no asistir a su juramentación.

Kenji negó que exista una enemistad con Keiko y aseguró que los saludos o gestos familiares no necesariamente deben hacerse públicos. “Nosotros no estamos enemistados. La gente cree que hay bronca, pero los deseos de buena fe, los saludos, siempre el corazón de hermanos tiene que ser en privado”, señaló.

El menor de los Fujimori también fue consultado sobre si había saludado a su hermana tras asumir la presidencia. Aunque evitó dar mayores detalles, afirmó que le desea lo mejor no solo a ella, sino a todas las nuevas autoridades del país.

“Obviamente, desearle todo lo mejor, no solamente a ella, sino a todas las autoridades nuevas que han entrado, porque como ciudadanos queremos que cada día sea mejor”, expresó.

KENJI AFIRMA QUE ESTÁ DESLIGADO DE LA POLÍTICA

Sobre su ausencia en la ceremonia de juramentación, Kenji explicó que actualmente se encuentra completamente alejado de la actividad política y enfocado en proyectos de entretenimiento junto a su esposa, Erika Muñoz.

“Estoy totalmente desligado del tema político. Desde que arranqué el podcast dije: esto es 100% entretenimiento”, sostuvo. Según indicó, decidió mantener su vida privada al margen de cualquier participación política.

El exparlamentario remarcó que no tiene intención de volver a la política y que sus nuevos proyectos están centrados en contenidos de viajes, mercados, restaurantes y experiencias locales. Uno de ellos es Kenji sin GPS, espacio en el que recorre diferentes distritos y prueba platos en puntos populares.

Kenji también respondió a quienes cuestionaron su ausencia en la juramentación de Keiko Fujimori. Señaló que los proyectos de vida son decisiones personales y que nadie puede imponerlos. “Los proyectos de vida no te los pueden imponer. Los proyectos de vida son 100% personalísimos”, afirmó.

A pesar de su distancia de la política, Kenji reconoció que el vínculo familiar no desaparece. Sin entrar en detalles sobre su relación actual con la presidenta Keiko, dejó entrever que hay temas que prefiere manejar en privado y no frente a cámaras.