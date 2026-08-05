Congresistas incrementaron su patrimonio durante su paso por el Parlamento

Un informe de “Esta Noche” puso bajo la lupa el incremento patrimonial de varios excongresistas durante el periodo parlamentario anterior, a partir de la revisión de sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas entre los años 2021 y 2025.

El reportaje expuso que, al menos 53 congresistas tuvieron aumentos significativos en su patrimonio, principalmente en el rubro “otros”, una categoría que puede incluir joyas, relojes de alto valor, pinturas, antigüedades, esculturas, acciones, depósitos bancarios, fondos mutuos u otros bienes valorizados por encima de dos UIT.

Uno de los casos es el de excandidato presidencial Roberto Sánchez​ Palomino, quien en 2021 declaró ingresos mensuales por S/ 6,500, sin bienes registrados y con S/ 14,272 en el rubro “otros”. Sin embargo, en su declaración de 2025 consignó ingresos por S/ 15,600, bienes por S/ 35,000 y S/ 477,711.84 en el rubro “otros”.

Pr otro lado la exparlamentaria Kelly Portalatino Ávalos, quien en 2021 declaró un sueldo mensual de S/ 6,900, bienes por S/ 39,982.52 y S/ 3,450 en “otros”. Para 2025, según su declaración, registró bienes por más de S/ 573,000 y S/ 125,286.72 en el rubro “otros”.

INCREMENTOS BAJO LA LUPA

Otro caso es el de Yorel Kira Alcarraz Agüero, quien en 2021 no consignó sueldo mensual, pero declaró bienes valorizados en S/ 32,177 y S/ 1,384 en “otros”. En 2025, su declaración registró bienes por S/ 454,613.64 y S/ 118,000 en el rubro “otros”.

Otra excongresista es Isabel Cortés Aguirre, quien llegó al Congreso tras desempeñarse como trabajadora de limpieza pública. En su declaración jurada de 2021 registró ingresos mensuales por S/ 1,085 y S/ 32,757.35 en el rubro “otros”. Según el informe, su patrimonio también habría mostrado un incremento considerable durante su paso por el Parlamento.

Asimismo, el excongresista y ahora senador Jaime Quito, que en 2021 declaró ingresos mensuales de S/ 2,000 y menos de S/ 5,000 en el rubro “otros”, pero que cinco años después declaró más de S/ 600,000 sumando bienes y otros conceptos.