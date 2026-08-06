Fiscalía pide más de 9 años de prisión contra el diputado Harvey Colchado

EL Ministerio Público a través de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) solicitó 9 años y 4 meses de prisión contra el coronel Harvey Colchado por los presuntos delitos de falsedad ideológica y negociación incompatible, en agravio del Estado.

La investigación se remonta al 2021, cuando Colchado habría consignado información falsa en un documento público al indicar que su ocupación era independiente, pese a que, según la tesis fiscal, él continuaba desempeñándose como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP).

PIER FIGARI SE PRONUNCIA SOBRE CASO COLCHADO

Consultado sobre este caso, el diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, evitó adelantar una condena contra Harvey Colchado y señaló que se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, reconoció que el coronel enfrenta una situación complicada.

El parlamentario sostuvo que el caso debe seguir su ruta judicial y recordó que aún falta la etapa de control de acusación. “Está en etapa de acusación, vendrá el control de acusación y veremos qué pasa”, afirmó.

FIGARI RESPALDA RETORNO A LA PRESENCIALIDAD EN EL CONGRESO

En otro momento, Pier Figari también se refirió al debate por las sesiones remotas en el Congreso y respaldó el retorno a la presencialidad en el Parlamento.

El diputado afirmó que no fue elegido para trabajar desde un teléfono y consideró necesario que los congresistas acudan físicamente al pleno y a las comisiones, especialmente porque el diálogo presencial permite construir consensos entre bancadas.

“Yo no he salido elegido para trabajar desde un teléfono”, señaló. En esa línea, sostuvo que la presencialidad puede ser una señal importante para mejorar la imagen del Congreso ante la ciudadanía.

Figari también destacó la iniciativa de la diputada Indira Huilca, quien fue la que presentó el proyecto de ley con el fin de acabar con las sesiones remotas. Según dijo, las propuestas legislativas deben evaluarse por su contenido y no por el color político de quien las presenta.

“Para mí las iniciativas legislativas no tienen color político. Hay que ver si son viables, si suman y, si es así, se negocia, se discute y se llega al acuerdo”, manifestó.

Finalmente, el parlamentario indicó que los nuevos integrantes del Congreso tienen la oportunidad de elevar el nivel del primer poder del Estado y dar señales de mayor compromiso frente a la población.