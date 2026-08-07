Ministro de Justicia explica las razones del salvoconducto a Betssy Chávez

Betssy Chávez ya se encuentra en México luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno peruano, tras permanecer 270 días en la residencia del embajador mexicano en San Isidro. La medida permitió restablecer las relaciones diplomáticas entre Perú y México.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo que otorgar el salvoconducto era jurídicamente lo correcto y que el Gobierno peruano ya no tenía otra opción. Explicó que, bajo los mecanismos internacionales de asilo, corresponde al país que acoge a la persona evaluar la solicitud.

Álvarez recordó que Chávez fue sentenciada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, en noviembre del año pasado, por el delito de conspiración para la rebelión. Además, señaló que existen otros procesos relacionados con enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias.

El ministro precisó que el otorgamiento del salvoconducto no impide que Perú pueda solicitar posteriormente la extradición de Chávez. También cuestionó que permaneciera varios meses en libertad y sostuvo que corresponde determinar qué funcionarios permitieron que la exministra llegara a la residencia mexicana y posteriormente saliera del país.