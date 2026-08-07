¿Toledo no tendrá indulto? Esto dijo el ministro de Justicia respecto a su situación

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que no corresponde un indulto para el expresidente Alejandro Toledo, al señalar que las gracias presidenciales están vinculadas a situaciones de enfermedad grave. Precisó que cualquier eventual beneficio deberá ser evaluado con informes médicos que corroboren su estado de salud.

Álvarez cuestionó además los argumentos de Toledo para solicitar un eventual beneficio y sostuvo que no se puede transmitir a los jóvenes un mensaje de tolerancia frente a la corrupción. En ese sentido, rechazó que cumplir 80 años sea motivo suficiente para dejar sin efecto una condena.

Sobre Pedro Castillo, el ministro de Justicia fue tajante al señalar que, en el escenario actual, es jurídicamente imposible otorgarle un indulto. Consideró que el Estado peruano ya cuenta con una solución jurídica y descartó que corresponda ceder ante presiones políticas para liberar al expresidente.

Finalmente, Ernesto Álvarez planteó la necesidad de realizar reformas profundas al Código Procesal Penal y al sistema de justicia. Sostuvo que existen procesos excesivamente prolongados y cuestionó las reglas que, según indicó, han permitido arbitrariedades y demoras en perjuicio de los ciudadanos.