Juez Concepción Carhuancho rompe su silencio tras ser suspendido por la JNJ

El juez Richard Concepción Carhuancho enfrenta nuevos cuestionamientos tras conocerse detalles del procedimiento administrativo disciplinario que se le sigue por un presunto adelanto de opinión durante una clase dictada en el Instituto Udeapolis.

Según el informe presentado por “Esta Noche”, el magistrado habría utilizado una diapositiva titulada “La corrupción en el sistema de administración de justicia”, en la que aparecían imágenes de personas que en ese momento eran investigadas por su despacho, entre ellas la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y Nicanor Boluarte.

Consultado sobre el hecho, Concepción Carhuancho reconoció que se trató de un error. “Ya indiqué simplemente que fue un error y que todo es perfectible en la vida”, sostuvo el juez suspendido.

ANC CONTINÚA PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EL JUEZ

Aunque Carhuancho afirmó inicialmente que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC) había archivado el caso, el informe mostró un documento en el que se dispone la continuación del trámite del procedimiento administrativo disciplinario en su contra.

De acuerdo con lo expuesto, la ANC habría señalado que no existió un pronunciamiento de fondo previo sobre los hechos, por lo que corresponde investigar si hubo o no adelanto de opinión por parte del magistrado.

El reportaje también reveló que el Instituto Udeapolis habría informado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que el propio Concepción Carhuancho solicitó eliminar la diapositiva cuestionada. En un mensaje atribuido al juez, este habría pedido mantener la reserva del caso y evitar entrevistas porque el hecho podía perjudicar su honra y su carrera.

La situación ha generado debate sobre la conducta de los jueces en casos sensibles y el respeto al debido proceso. Especialistas consultados señalaron que un magistrado debe mantener imparcialidad, especialmente cuando se trata de personas investigadas que aún no han sido juzgadas.