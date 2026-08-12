Roberto Sánchez buscaría asumir cargo de asesor en bancada de Juntos por el Perú

La bancada de Juntos por el Perú vuelve a quedar bajo la lupa por una presunta pugna interna vinculada a la designación de asesores en el Congreso. El principal nombre en debate es el de Roberto Sánchez, expresidente del partido, quien buscaría asumir un cargo dentro del equipo técnico de la bancada.

Según el informe de “Esta Noche”, el ingreso de Sánchez aún no habría sido transparentado completamente, pese a que algunos integrantes de Juntos por el Perú reconocen que su incorporación está en evaluación. Otros parlamentarios, en cambio, evitaron confirmar si ya trabaja o no en el Congreso.

La controversia se produce en medio de una disputa interna entre el sector más cercano a Pedro Castillo y los representantes vinculados directamente a Juntos por el Perú. De acuerdo con lo expuesto, el expresidente buscaría colocar a personas de su entorno en espacios clave dentro de la bancada.

ROBERTO SÁNCHEZ Y LA PUGNA POR ASESORÍAS

Uno de los puntos que genera mayor atención es el sueldo que podría recibir Roberto Sánchez si asume como asesor principal. Según se pudo conocer, este cargo puede alcanzar una remuneración de hasta S/ 19,300, monto superior al de otros asesores técnicos o de apoyo.

Varios integrantes de la bancada fueron consultados sobre el posible cargo de Sánchez, pero las respuestas fueron evasivas. Algunos señalaron que la decisión corresponde al vocero, mientras otros afirmaron desconocer el tema o indicaron que aún se encuentra en evaluación.

El caso abre un nuevo frente de cuestionamientos para Juntos por el Perú, que además preside y participa en comisiones clave como Constitución, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, y Justicia y Derechos Humanos.