Ministro Marco Vinelli afirma que gobierno anterior dejó “sin plata” al Ejecutivo

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, sostuvo que el actual Gobierno recibió el país con una limitada reserva de contingencia, lo que complica la atención de emergencias y la ejecución de medidas frente al Fenómeno El Niño.

Durante la entrevista, Vinelli aseguró que, en el proceso de transferencia, se informó que el Ejecutivo recibió cerca de S/ 1000 millones en la reserva de contingencia, una cifra muy inferior a la que, según dijo, dejaron gobiernos anteriores, que bordeaban entre S/ 10 mil millones y S/ 14 mil millones.

“Nos han dejado sin plata. Hemos recibido un gobierno sin dinero”, afirmó el ministro, al señalar que no habría “caja chica” ni “caja grande” para afrontar todas las prioridades del Gobierno.

Vinelli indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que realizar una redistribución de recursos para atender la emergencia vinculada al Fenómeno El Niño. Además, consideró “imperdonable” que se haya reducido de manera significativa la reserva de contingencia y señaló que cada ministerio deberá revisar posibles irregularidades.

GOBIERNO PRIORIZA ATENCIÓN ANTE EL NIÑO Y DESTRABE DE OBRAS

Sobre las acciones frente al Fenómeno El Niño, el ministro señaló que ya no se está en una etapa de prevención, sino de preparación ante posibles lluvias extraordinarias desde diciembre. En esa línea, indicó que el Gobierno ha iniciado trabajos de descolmatación de ríos en regiones como Piura y Lambayeque.

Vinelli explicó que se han identificado cerca de 2000 puntos críticos, aunque el Ejecutivo priorizará alrededor de 600. Según dijo, la primera prioridad será proteger la vida de las personas, luego sus viviendas y posteriormente la infraestructura pública y privada.

El ministro también señaló que el Gobierno buscará apoyo del sector privado mediante mecanismos como servicios por impuestos, con el objetivo de avanzar en la atención de más zonas vulnerables.

En cuanto al sector agrario, Vinelli informó que encontró 35 obras paralizadas por aproximadamente S/ 140 millones, relacionadas principalmente con sistemas de riego, reservorios y canales. Aseguró que su gestión busca destrabar proyectos como Chavimochic, Majes, Olmos y Chonta, tomando decisiones técnicas y legales que permitan reactivar obras clave.

Finalmente, el titular del Midagri sostuvo que su gestión estará enfocada en la agricultura familiar. Indicó que los ejes serán acceso al agua, crédito, asistencia técnica, maquinaria y tecnología, y afirmó que la meta del Gobierno es impulsar 5000 reservorios en los próximos cinco años para beneficiar a pequeños agricultores.