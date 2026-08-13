Diputada Catherin Palomino bajo la lupa por 61 visitas a Pedro Castillo en Barbadillo

La diputada de Juntos por el Perú (JP), Catherin Palomino, negó mantener una relación sentimental con el expresidente Pedro Castillo, luego de ser consultada por sus reiteradas visitas al penal de Barbadillo y por presuntos chats difundidos públicamente.

Palomino sostuvo que su vínculo con Castillo fue estrictamente profesional y afirmó que lo visitó en su condición de abogada. “No soy amante del señor Pedro Castillo. Yo he sido su abogada”, señaló ante las preguntas de la prensa.

“Esta Noche” reveló que la parlamentaria visitó a Castillo en más de 60 oportunidades entre los años 2024 y 2025. La diputada defendió esas visitas y aseguró que, como congresista, puede acudir al penal en ejercicio de sus funciones de fiscalización.

CUESTIONAN VERSIÓN DE LA DIPUTADA

La polémica se intensificó luego de que se hicieran públicos unos chats atribuidos a Palomino, en los que se mencionaría una relación con el exmandatario. Sin embargo, la diputada evitó confirmar la autenticidad de esos mensajes y afirmó que: “A mí me han robado el equipo una vez y han tenido acceso a mi WhatsApp en dos oportunidades”.

El caso también fue vinculado a una denuncia pública realizada por Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente, quien difundió los supuestos mensajes y cuestionó la cercanía de la legisladora con el exjefe de Estado. “Puedo ir las veces que yo quiera. En mi condición de diputada puedo ir a fiscalizar”, sostuvo para “Esta Noche”.

El informe también revela que Palomino no figuraría formalmente como abogada de Pedro Castillo ante la Fiscalía, pese a que ella aseguró haber ejercido su defensa. Por ello, se cuestionó si las visitas respondían realmente a una labor legal o a otro tipo de vínculo.