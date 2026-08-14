Julián Pérez Mallqui y su polémico historial: violencia, sentencias y hoja de vida

El diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, vuelve a estar en el centro de la controversia luego de intentar defenderse públicamente por la denuncia de violencia presentada por su expareja. Sin embargo, lo dicho por el parlamentario fue contrastado por el programa “Esta Noche” de Milagros Leiva, que expuso documentos, antecedentes y testimonios que contradicen su versión.

Durante una entrevista, Pérez Mallqui calificó el caso como un episodio confuso y sostuvo que se trató de un momento de cólera. No obstante, el abogado Juan Gutiérrez, defensa de la denunciante, rechazó esa explicación y aseguró que las diligencias del caso apuntan en otra dirección.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, la víctima habría señalado que el diputado ingresó de manera violenta a su vivienda, revisó su habitación, el baño y el ropero, mientras le reclamaba por no contestar sus llamadas. Además, el abogado indicó que se presentó una ampliación de denuncia por presunta violación de domicilio.

El caso se complica aún más por los antecedentes de Pérez Mallqui. “Esta Noche” mostró que el parlamentario registra sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo, lo que abre nuevos cuestionamientos sobre su permanencia en el Congreso.

ABOGADO DE DENUNCIANTE DESMIENTE VERSIÓN DEL DIPUTADO

El abogado Juan Gutiérrez sostuvo que las lesiones recientes encontradas por Medicina Legal en el cuerpo de su patrocinada contradicen la versión de Pérez Mallqui. Además, señaló que el comisario del caso también habría advertido marcas visibles en la pierna y el antebrazo de la denunciante.

Otro episodio que involucra a Pérez Mallqui es un antiguo caso por atropello, en el que el diputado negó haber abandonado a las víctimas. Sin embargo, un parte policial expuesto por Esta Noche señala que, al notar la presencia policial en una clínica, el entonces investigado se habría dado a la fuga.

Otro punto revelado fue la presunta inconsistencia en la hoja de vida presentada por Pérez Mallqui ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según La investigación, el JNE le solicitó información para acreditar estudios universitarios e ingresos declarados, entre ellos un monto anual de S/ 40 mil durante un periodo en el que, según el propio diputado, estuvo casi un año en prisión. El caso podría llegar a la Comisión de Ética del Congreso.