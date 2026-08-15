Ministro Rogers Valencia anuncia cambios en venta de entradas a Machu Picchu

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia Espinoza, advirtió que el Perú perdió miles de oportunidades turísticas por los problemas registrados en la venta de boletos para ingresar a Machu Picchu, principal atractivo para los visitantes extranjeros que llegan al país.

En entrevista con “Esta Noche”, Valencia señaló que el 96% de turistas vacacionistas internacionales viene al Perú motivado por conocer Machu Picchu. Por ello, sostuvo que cuando un visitante no logra ingresar a la ciudadela, el país pierde en promedio nueve noches de hotelería y diez días de servicios turísticos.

El ministro reveló que en el año 2025 se dejaron de vender más de 220 mil boletos para Machu Picchu y que, en los últimos tres años, la cifra habría llegado a 315 mil entradas. Según explicó, el sistema de venta fue afectado por mecanismos automáticos usados por algunas operadoras que reservaban boletos y luego los liberaban.

“El mensaje al mundo ha sido: no vengas porque no te puedo acoger en Machu Picchu”, señaló Valencia, al remarcar que esta situación dañó la imagen turística del país.

NUEVA PLATAFORMA Y RUTA TURÍSTICA POR VISITA DEL PAPA

Valencia anunció que el sector trabaja junto al Ministerio de Cultura para cambiar la plataforma de venta de entradas a Machu Picchu. Según indicó, el objetivo es que el sistema sea más transparente y permita diferenciar entre compradores finales y operadores turísticos formales, quienes deberán identificarse con su clave SOL de Sunat.

El titular del Mincetur estimó que la nueva plataforma podría estar lista en menos de tres meses, como parte de un proceso de ordenamiento para garantizar que los visitantes puedan adquirir sus boletos sin intermediarios irregulares.

El ministro también se refirió a la visita del Papa León XIV al Perú y señaló que su sector viene trabajando en la organización turística de la ruta que incluirá Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo. En el caso de Chiclayo, destacó que ya se viene consolidando una llamada “ruta del Papa”, con espacios vinculados a su paso por la región.

Además, Valencia informó que se reactivará la plataforma “Y tú qué planes?” para impulsar el turismo interno durante los fines de semana largos. En esa línea, respaldó la decisión de trasladar feriados al lunes para permitir que más peruanos puedan programar viajes dentro del país.

Finalmente, el ministro consideró que el Perú perdió cinco años en promoción turística y crecimiento del sector. Sin embargo, afirmó que su gestión buscará recuperar la confianza de los viajeros y promover nuevos destinos nacionales, como Amazonas, las Cataratas de Gocta y otros circuitos turísticos del país.