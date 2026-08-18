Ministro Rafael Belaúnde responde por aportes ligados a Minera Poderosa

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, respondió en "Esta Noche" con Milagros Leiva a los cuestionamientos por los aportes recibidos por su partido Libertad Popular de parte de Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, en medio de una moción de interpelación impulsada desde el Congreso.

Durante la entrevista, Belaúnde también explicó la estrategia del Ejecutivo para reforzar el control en los penales, en medio del avance de la extorsión y el sicariato. Según indicó, las Fuerzas Armadas no pueden ingresar al control interno de los establecimientos penitenciarios por impedimento legal, pero sí pueden encargarse de los accesos, perímetros y puertas de ingreso.

“El control interno no se puede por ley. Lo que podemos hacer es tener control de los accesos, del perímetro y de las puertas de ingreso a los penales”, señaló el ministro.

Belaúnde detalló que el plan contempla instalar retenes militares con escáneres corporales y equipos de rayos X, similares a los utilizados en aeropuertos internacionales, para revisar a funcionarios del INPE, personal administrativo, policías, abogados y visitas. El objetivo, dijo, es evitar el ingreso de celulares, drogas, alcohol, armas y otros objetos prohibidos.

BELAÚNDE RECONOCE APORTES POR S/ 1.48 MILLONES

El ministro también fue consultado por los aportes realizados por Evangelina Arias a su partido. Belaúnde reconoció que Libertad Popular recibió ocho aportes por un total aproximado de S/ 1 millón 480 mil, registrados ante la ONPE durante la campaña.

“Son ocho aportes en dos años calendario distintos por la suma como de S/ 1 millón 480 mil”, afirmó el titular de Defensa, al remarcar que se trató de aportes públicos y declarados.

Ante la pregunta sobre si se sentía comprometido con Arias o con Minera Poderosa, Belaúnde negó cualquier vínculo de obligación y sostuvo que los aportes fueron entregados por afinidad política, no a cambio de una futura contraprestación.

“No me siento comprometido. La labor del Ministerio de Defensa no tiene nada que ver con la actividad minera”, aseguró.

El ministro también rechazó que el estado de emergencia en Pataz tenga como finalidad favorecer a Minera Poderosa. Según dijo, la presencia de las Fuerzas Armadas busca combatir a organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, sicariato y control territorial.

“El estado de emergencia no está instaurado para favorecer a Poderosa, sino para combatir a las organizaciones criminales que asesinan, mutilan y extorsionan”, sostuvo.

Finalmente, Belaúnde afirmó que está dispuesto a responder ante el Congreso por la moción de interpelación y defendió su actuación pública. Además, aseguró que no tiene ningún compromiso con grupos de poder y que su gestión podrá ser evaluada por sus decisiones al frente del Ministerio de Defensa.