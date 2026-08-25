Alfredo Torres sostiene que el antifujimorismo se redujo tras inicio de gobierno de Keiko

El inicio del gobierno de Keiko Fujimori sigue bajo evaluación de la opinión pública, en medio de expectativas por los primeros resultados, críticas de la oposición y una creciente presión por medidas concretas en seguridad ciudadana.

Al respecto, el fundador y CEO de Ipsos Perú, Alfredo Torres, analizó si la mandataria aún mantiene su llamada “luna de miel” política y cómo se mueve el escenario electoral rumbo a la Alcaldía de Lima.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, Torres explicó que, según la medición de Ipsos, Fujimori inició su gobierno con 57% de aprobación, cifra que todavía la mantiene dentro del periodo conocido como “luna de miel”.

“Todavía está en la miel. La luna de miel se acaba cuando la desaprobación supera a la aprobación o cuando la aprobación cae en un tercio”, indicó.

El especialista sostuvo que, en el caso de Fujimori, esta etapa recién podría considerarse terminada si su aprobación cae aproximadamente al rango de 38% o 40%. Por ahora, señaló que aún existe un sector importante de la población que mantiene esperanza, confianza y disposición a darle una oportunidad al Gobierno.

TORRES AFIRMA QUE EL ANTIFUJIMORISMO SE REDUJO

Alfredo Torres también sostuvo que el antifujimorismo habría disminuido en comparación con años anteriores. Según explicó, existe un grupo duro de aproximadamente 25% que no está dispuesto a darle tregua al Gobierno, pero otros sectores de oposición mantienen una postura más expectante.

“Hay como un 25% recalcitrante que no le quiere dar ni tregua ni la posibilidad de hacer algo”, afirmó.

El CEO de Ipsos señaló que la estrategia de comunicación de Keiko Fujimori, sus recorridos por el país y su presencia en redes sociales han contribuido a mantener una imagen de cercanía. Además, consideró que la conformación de un gabinete con figuras de distintos sectores políticos proyecta una imagen de mayor amplitud y experiencia.

Torres también comparó el inicio del actual gobierno con el primer gabinete de Pedro Castillo, al recordar que en su primer año tuvo cuatro gabinetes y 59 ministros. Según dijo, esa experiencia hace que parte de la población valore una gestión que percibe como más ordenada.

PREDICCIONES PARA LAS MUNICIPALES

En relación con el escenario municipal, Torres afirmó que Rafael López Aliaga se mantiene como puntero en la carrera por la Alcaldía de Lima, aunque advirtió que su estilo confrontacional podría generarle respaldo en algunos sectores y rechazo en otros.

Finalmente, el especialista señaló que Carlos Bruce aparece como el candidato con mayor posibilidad de encabezar el segundo bloque y eventualmente polarizar la campaña frente a López Aliaga. La próxima encuesta de Ipsos, indicó, será presentada a mediados de mes.