Milagros Leiva responde a Delia Espinoza tras ser llamada “sicaria de la información”

Milagros Leiva respondió a Delia Espinoza luego de que la exfiscal de la Nación la calificara como “sicaria de la información”. La periodista rechazó la acusación y cuestionó que se pretenda descalificar su trabajo por realizar investigaciones sobre personajes públicos.

Leiva sostuvo que Espinoza, por su trayectoria como exfiscal de la Nación, está expuesta al escrutinio público y negó sentir envidia por ella. También recordó decisiones y episodios de su gestión al frente del Ministerio Público.

La periodista defendió además el informe relacionado con el patrimonio de Espinoza y afirmó que la información fue sustentada con documentos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Asimismo, cuestionó las declaraciones de Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia sobre el incremento de su patrimonio entre 2020 y 2021, periodo que la exfiscal vinculó con el aumento de sus ahorros durante la pandemia.