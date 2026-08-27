Javier Velásquez Quesquén y Ronald Atencio analizan gestión de Keiko Fujimori

Ronald Atencio y Javier Velásquez Quesquén participaron de un entretenido debate en el programa “Esta Noche”, conducido por Milagros Leiva, donde analizaron los primeros 30 días de gestión de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Los invitados expusieron posiciones contrapuestas sobre el desempeño del Gobierno y las principales decisiones adoptadas durante el inicio de la actual administración.

Atencio cuestionó duramente la capacidad de Keiko Fujimori para gobernar el país y sostuvo que ninguno de los ministros estaría dando la talla. Además, criticó el pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo, al considerar que la potestad de legislar corresponde al Congreso de la República. Como parte de su evaluación, calificó con 08 sobre 20 los primeros 30 días de gestión.

En tanto, Velásquez Quesquén consideró prematuro exigir resultados al Gobierno después de apenas un mes de administración. El excongresista otorgó una calificación de 15 sobre 20 y destacó la conducción política del Ejecutivo. También resaltó el desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Carlos Spá, al señalar que el Perú viene restableciendo y fortaleciendo sus relaciones internacionales.

SOBRE PEDIDO DE FACULTADES

Finalmente, Velásquez Quesquén defendió la solicitud de facultades legislativas planteada por el Ejecutivo y sostuvo que estas herramientas son necesarias para legislar sobre asuntos considerados sensibles, como la seguridad ciudadana y la atención de emergencias. De esta manera, el debate dejó en evidencia las posiciones encontradas sobre el desempeño del Gobierno y las medidas que debería adoptar durante los próximos meses.