Candidatos con denuncias y acusaciones: los expedientes que sacuden la campaña

A un mes de las elecciones municipales, los partidos políticos intensifican sus campañas y presentan a sus candidatos como las mejores opciones para ocupar los gobiernos locales. Sin embargo, también surgen cuestionamientos sobre los antecedentes de algunos postulantes. Entre los casos que generan preocupación figuran Diego Armando López Jara, candidato de Podemos Perú a la alcaldía de San Martín de Porres, y Ricardo Vásquez Laguna, postulante de Somos Perú a la alcaldía del distrito de Chorrillos.

Según el expediente fiscal 0494-2017, López Jara fue denunciado por su sobrina por el presunto delito de violencia sexual ocurrido durante un viaje familiar a Cuba en noviembre de 2015, cuando la denunciante tenía 16 años. De acuerdo con la acusación fiscal, la joven habría señalado que López Jara la agredió sexualmente en una habitación del hotel. El 24 de febrero de este año, la fiscal Teresita Navarro León, de la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, formuló la acusación penal contra López y solicitó 12 años de pena.

El candidato negó las imputaciones y sostiene que la denuncia está relacionada con un conflicto familiar y patrimonial. Su defensa también argumentó que existe un trasfondo económico vinculado a una herencia. No obstante, según el expediente mencionado, hasta la fecha de la acusación no se habrían presentado documentos que permitieran corroborar dicha versión. El proceso ha tenido anteriores pronunciamientos judiciales, incluidas absoluciones que posteriormente fueron anuladas.

EL CASO DE VÁSQUEZ LAGUNA

Otro caso corresponde a Ricardo Vásquez Laguna, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, quien ha sido denunciado por una presunta relación íntima con un adolescente de 15 años cuando él tenía 48. La denuncia incluye conversaciones y llamadas que presuntamente se habrían producido entre agosto y noviembre de 2023, además de mensajes relacionados con una posible prueba médica ante un eventual embarazo. Vázquez Laguna niega las acusaciones y no respondió cuando se intentó obtener su versión en su domicilio.